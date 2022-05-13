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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую

Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:48

2022-05-13T13:48

2022-05-13T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

владимир путин

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска за 20 минут дважды обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:15 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 13:20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 13:35 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, владимир путин, петровский район