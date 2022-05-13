https://ria.ru/20220513/nato-1788458358.html

Страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса

Страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса - РИА Новости, 13.05.2022

Страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса

Страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса на своих территориях, сообщила в пятницу заместитель министра обороны Эстонии Туули... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T23:56

2022-05-13T23:56

2022-05-13T23:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Страны Балтии представили НАТО предложения по укреплению сил альянса на своих территориях, сообщила в пятницу заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон."Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле НАТО была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений. И кроме того, мы хотим, чтобы те страны-союзники, которые уже находятся в Эстонии, еще больше увеличили объемы предоставляемых альянсом военных сил в Эстонии. И еще один аспект также заключался в развертывании дополнительных оборонительных сил НАТО на территории стран Балтии", - сказала Дунетон порталу эстонского телерадиовещания ERR.По ее словам, конкретные предложения НАТО пока не могут быть опубликованы, министерство обороны считает, что запросы Эстонии в той или иной степени учитываются, но не в первоначальном объеме.Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что предложения НАТО по укреплению обороны не отвечают ожиданиям балтийской республики. Она отметила, что НАТО пытается позаботиться обо всех странах альянса, не учитывая риск нападения на каждую из них.Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс подтвердила, что на данный момент окончательных решений нет. По ее словам, члены альянса согласны с тем, что существующие оценки угроз необходимо пересмотреть и предложить новые решения. Она отметила, что Эстония увеличила свои расходы на оборону до 2,5%, что, по ее мнению, создаст наиболее благоприятные условия для того, чтобы страны-союзники пришли республике на помощь максимально эффективно.

https://ria.ru/20220513/nato-1788448363.html

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в мире, кая каллас, эстония, балтия, нато