Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии
Депутат Шхагошев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса
© Kenzo TribouillardШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© Kenzo Tribouillard
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства ее старейшего участника - Турции, не говоря уже об остальных. Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов", - сказал Шхагошев.
"Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", - констатировал он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.