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Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022
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Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии
Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022
Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии
Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:15
2022-05-13T22:15
в мире
йенс столтенберг
швеция
финляндия
россия
нато
адальби шхагошев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Как добавил парламентарий, Россия не меняет своих намерений по гарантиям безопасности, предлагающим вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. НАТО полезно заниматься своими разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов, отметил Шхагошев."Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", - констатировал он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/nato-1788439858.html
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в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, россия, нато, адальби шхагошев, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
22:15 13.05.2022
 
Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии

Депутат Шхагошев: вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к расколу альянса

© Kenzo TribouillardШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© Kenzo Tribouillard
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Расстановка сил в НАТО настолько не располагает к вступлению новых членов, что это может просто расколоть альянс. Тем более на фоне недовольства ее старейшего участника - Турции, не говоря уже об остальных. Даже если Финляндия и Швеция войдут в состав НАТО, это только усилит разногласия и недовольство других его членов", - сказал Шхагошев.
Как добавил парламентарий, Россия не меняет своих намерений по гарантиям безопасности, предлагающим вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. НАТО полезно заниматься своими разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов, отметил Шхагошев.
"Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", - констатировал он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 20:50
Депутат назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:37
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против
 
В миреЙенс СтолтенбергШвецияФинляндияРоссияНАТОАдальби ШхагошевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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