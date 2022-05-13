https://ria.ru/20220513/nato-1788448363.html

Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии

Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 13.05.2022

Депутат предрек раскол в НАТО в случае вступления Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:15

2022-05-13T22:15

2022-05-13T22:15

в мире

йенс столтенберг

швеция

финляндия

россия

нато

адальби шхагошев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия могут расколоть НАТО в случае вступления в альянс, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Как добавил парламентарий, Россия не меняет своих намерений по гарантиям безопасности, предлагающим вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года. НАТО полезно заниматься своими разногласиями, а не браться за создание новых конфликтов, отметил Шхагошев."Вступление новых стран в альянс, конечно, угрожает нашей безопасности, поэтому наши цели и задачи по обеспечению глобальной безопасности не могут измениться", - констатировал он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220513/nato-1788439858.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html

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финляндия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, йенс столтенберг, швеция, финляндия, россия, нато, адальби шхагошев, дмитрий песков (спецпредставитель президента)