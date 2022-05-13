https://ria.ru/20220513/nato-1788439858.html

Депутат назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей

Депутат назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей - РИА Новости, 13.05.2022

Депутат назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей

Возврат альянса в границы 1997 года становится стратегической задачей для России, которая будет выполняться всеми возможными способами, в том числе размещением... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:50

2022-05-13T20:50

2022-05-13T20:50

йенс столтенберг

нато

россия

финляндия

швеция

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возврат альянса в границы 1997 года становится стратегической задачей для России, которая будет выполняться всеми возможными способами, в том числе размещением ракетных систем в Калининграде, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.По словам депутата, из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс может быть поднят вопрос об отказе РФ от безъядерного статуса Балтийского моря."Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в корне ломает европейскую архитектуру безопасности... Встанет вопрос о нашем отказе от безъядерного статуса Балтийского моря", - добавил он.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html

россия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

йенс столтенберг, нато, россия, финляндия, швеция, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире