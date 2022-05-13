Депутат назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей
Депутат Морозов назвал возврат НАТО к границам 1997 года стратегической задачей для России
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возврат альянса в границы 1997 года становится стратегической задачей для России, которая будет выполняться всеми возможными способами, в том числе размещением ракетных систем в Калининграде, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Это означает, что возврат НАТО в границы 1997 года становится для России стратегической задачей. Будем делать это всеми возможными способами. В том числе путем создания реальных угроз безопасности "новых" натовцев путем, в том числе, размещения соответствующих ракетных систем в Калининграде", - сказал он.
По словам депутата, из-за вступления Финляндии и Швеции в альянс может быть поднят вопрос об отказе РФ от безъядерного статуса Балтийского моря.
"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в корне ломает европейскую архитектуру безопасности... Встанет вопрос о нашем отказе от безъядерного статуса Балтийского моря", - добавил он.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.