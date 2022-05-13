США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
Госдеп США выразил поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.