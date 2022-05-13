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США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО
США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:58
2022-05-13T17:58
в мире
сша
швеция
финляндия
нато
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."США поддержат заявки Финляндии и Швеции, и мы будем работать вместе с остальными 29 союзниками по НАТО над этим процессом", - сказала Донфрид на брифинге. Она отметила, что ожидает подачи странами заявки на вступление в НАТО "в ближайшие дни или недели".Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html
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сша
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в мире, сша, швеция, финляндия, нато, государственный департамент сша
17:58 13.05.2022
 
США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Госдеп США выразил поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"США поддержат заявки Финляндии и Швеции, и мы будем работать вместе с остальными 29 союзниками по НАТО над этим процессом", - сказала Донфрид на брифинге. Она отметила, что ожидает подачи странами заявки на вступление в НАТО "в ближайшие дни или недели".
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО
Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреСШАШвецияФинляндияНАТОГосударственный департамент США
 
 
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