https://ria.ru/20220513/nato-1788403474.html

США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

США выразили поддержку Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:58

2022-05-13T17:58

2022-05-13T17:58

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США поддержат Швецию и Финляндию в случае подачи заявки на вступление в НАТО, заявила помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид."США поддержат заявки Финляндии и Швеции, и мы будем работать вместе с остальными 29 союзниками по НАТО над этим процессом", - сказала Донфрид на брифинге. Она отметила, что ожидает подачи странами заявки на вступление в НАТО "в ближайшие дни или недели".Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, швеция, финляндия, нато, государственный департамент сша