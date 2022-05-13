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Депутат: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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Депутат: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
Депутат: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Депутат: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО
Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это прямой намек на то, что в сторону России может быть проявлена агрессия, ей придется усиливать границы,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:02
2022-05-13T16:02
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это прямой намек на то, что в сторону России может быть проявлена агрессия, ей придется усиливать границы, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова."Мы можем только усиливать наши границы, похоже, если это будет. Потому что понятно, намек нам дают неоднозначный. Вернее, дают прямой намек на то, что в любой момент может быть, например, в нашу сторону быть какая-то проявлена агрессия, поэтому нам придется усиливать", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, какими могут быть ответные шаги России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Журова отметила, что подобные решения нарушают договоренности о нерасширении НАТО на Восток. Также, по словам депутата, данные действия расцениваются Западом как ответ на усиление России."Не было таких договоренностей раньше, они нарушаются… Но самое неприятное в этой ситуации, что они будут расценивать, что это мы усиливаемся, а не они рядом с нами", - резюмировала она.Ранее газета Expressen сообщила, что Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс 16 мая. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточнило издание. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/nato-1788352426.html
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россия
финляндия
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, финляндия, швеция, нато
16:02 13.05.2022
 
Депутат: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

Депутат Журова: Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО – это прямой намек на то, что в сторону России может быть проявлена агрессия, ей придется усиливать границы, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
"Мы можем только усиливать наши границы, похоже, если это будет. Потому что понятно, намек нам дают неоднозначный. Вернее, дают прямой намек на то, что в любой момент может быть, например, в нашу сторону быть какая-то проявлена агрессия, поэтому нам придется усиливать", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, какими могут быть ответные шаги России в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:37
Эксперт: Финляндию и Швецию не примут в НАТО, если Турция будет против
Журова отметила, что подобные решения нарушают договоренности о нерасширении НАТО на Восток. Также, по словам депутата, данные действия расцениваются Западом как ответ на усиление России.
"Не было таких договоренностей раньше, они нарушаются… Но самое неприятное в этой ситуации, что они будут расценивать, что это мы усиливаемся, а не они рядом с нами", - резюмировала она.
Ранее газета Expressen сообщила, что Швеция, как и Финляндия, планирует подать заявку в Североатлантический альянс 16 мая. Внеочередная сессия шведского парламента уже назначена на понедельник, уточнило издание. В воскресенье социал-демократы, партия премьер-министра, заявят о своей позиции по вопросу членства в НАТО.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 07:26
Постпред Финляндии при НАТО заявил об отсутствии угроз со стороны России
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияФинляндияШвецияНАТО
 
 
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