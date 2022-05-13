Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония заявляют, что их требования к НАТО увеличить присутствие в странах Балтии остаются в силе, несмотря на их готовность как можно быстрее ратифицировать любую заявку на членство в НАТО от Финляндии и Швеции, пишет газета Financial Times со ссылкой на глав МИД республик.
Как сообщается, "министры подчеркнули, что их одобрение ожидаемых заявок на вступление в НАТО со стороны скандинавских стран не умаляет их требования к альянсу увеличить свое присутствие в их собственных странах".
Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы НАТО расширила свои многонациональные боевые группы на их территориях с батальонов численностью около 1 тысячи человек до бригад численностью от 3 до 5 тысяч человек. Они также хотят, чтобы миссии по патрулированию воздушного пространства были преобразованы в противовоздушную оборону, что давало бы возможность сбивать любых потенциальных противников в их воздушном пространстве.
Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, потребность в увеличении присутствия НАТО в Балтийском регионе не меняется. "По-прежнему есть проблемы, которые нужно решить. Текущая ситуация с безопасностью требует более смелых планов со стороны альянса", - считает он.
По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Североатлантический альянс должен обеспечить "очень четкий консенсус в отношении того, что каждый дюйм территории НАТО будет защищен".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.