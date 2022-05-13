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Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе - РИА Новости, 13.05.2022
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Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе
Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе - РИА Новости, 13.05.2022
Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе
Латвия, Литва и Эстония заявляют, что их требования к НАТО увеличить присутствие в странах Балтии остаются в силе, несмотря на их готовность как можно быстрее... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:52
2022-05-13T10:52
в мире
эдгарс ринкевичс
йенс столтенберг
латвия
швеция
финляндия
нато
литва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония заявляют, что их требования к НАТО увеличить присутствие в странах Балтии остаются в силе, несмотря на их готовность как можно быстрее ратифицировать любую заявку на членство в НАТО от Финляндии и Швеции, пишет газета Financial Times со ссылкой на глав МИД республик.Как сообщается, "министры подчеркнули, что их одобрение ожидаемых заявок на вступление в НАТО со стороны скандинавских стран не умаляет их требования к альянсу увеличить свое присутствие в их собственных странах".Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы НАТО расширила свои многонациональные боевые группы на их территориях с батальонов численностью около 1 тысячи человек до бригад численностью от 3 до 5 тысяч человек. Они также хотят, чтобы миссии по патрулированию воздушного пространства были преобразованы в противовоздушную оборону, что давало бы возможность сбивать любых потенциальных противников в их воздушном пространстве.Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, потребность в увеличении присутствия НАТО в Балтийском регионе не меняется. "По-прежнему есть проблемы, которые нужно решить. Текущая ситуация с безопасностью требует более смелых планов со стороны альянса", - считает он.По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Североатлантический альянс должен обеспечить "очень четкий консенсус в отношении того, что каждый дюйм территории НАТО будет защищен".Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, эдгарс ринкевичс, йенс столтенберг, латвия, швеция, финляндия, нато, литва, эстония
10:52 13.05.2022
 
Страны Балтии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от НАТО увеличить присутствие в регионе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония заявляют, что их требования к НАТО увеличить присутствие в странах Балтии остаются в силе, несмотря на их готовность как можно быстрее ратифицировать любую заявку на членство в НАТО от Финляндии и Швеции, пишет газета Financial Times со ссылкой на глав МИД республик.
Как сообщается, "министры подчеркнули, что их одобрение ожидаемых заявок на вступление в НАТО со стороны скандинавских стран не умаляет их требования к альянсу увеличить свое присутствие в их собственных странах".
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Издание отмечает, что Латвия, Литва и Эстония хотят, чтобы НАТО расширила свои многонациональные боевые группы на их территориях с батальонов численностью около 1 тысячи человек до бригад численностью от 3 до 5 тысяч человек. Они также хотят, чтобы миссии по патрулированию воздушного пространства были преобразованы в противовоздушную оборону, что давало бы возможность сбивать любых потенциальных противников в их воздушном пространстве.
Как заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, потребность в увеличении присутствия НАТО в Балтийском регионе не меняется. "По-прежнему есть проблемы, которые нужно решить. Текущая ситуация с безопасностью требует более смелых планов со стороны альянса", - считает он.
По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Североатлантический альянс должен обеспечить "очень четкий консенсус в отношении того, что каждый дюйм территории НАТО будет защищен".
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Президент и глава правительства Финляндии заявили в совместном заявлении в четверг, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. По данным СМИ, Финляндия, как и Швеция, планирует подать заявку в Североатлантический альянс в понедельник, 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В миреЭдгарс РинкевичсЙенс СтолтенбергЛатвияШвецияФинляндияНАТОЛитваЭстония
 
 
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