https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО

"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО

Вступление Финляндии в НАТО несет прямую угрозу для Санкт-Петербурга и ставит крест на безъядерном статусе Балтики. К такому выводу в статье журнала Economist... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:02

безопасность

владимир путин

йенс столтенберг

саули ниинисте

китай

пекин

россия

нато

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Вступление Финляндии в НАТО несет прямую угрозу для Санкт-Петербурга и ставит крест на безъядерном статусе Балтики. К такому выводу в статье журнала Economist пришел экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо. Китай уже неоднократно предостерегал мировое сообщество от дальнейшего расширения НАТО. О том, почему это беспокоит Пекин, — в материале РИА Новости.Меньше безопасностиВ четверг президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин сообщили, что заявку на вступление в НАТО нужно подать безотлагательно. По их мнению, присоединение к альянсу укрепит безопасность государства. Правительство Швеции на заседании 16 мая утвердит аналогичное решение. Таким образом, скандинавские соседи России отказываются от нейтралитета. Это беспокоит не только Москву, но и Пекин."Войска альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга, — пишет Чжоу Бо. — Но чем популярнее НАТО, тем меньше безопасности в Европе. Если главный страх — российское ядерное оружие, зачем неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность, которая теперь в прошлом, возможна только в сотрудничестве с Россией".При этом Чжоу Бо подчеркнул, что вооруженный конфликт на Украине открыл у НАТО второе дыхание. Так, в феврале канцлер Германии Олаф Шольц создал специальный оборонный фонд в 100 миллиардов евро и объявил, что Берлин будет тратить на оборону два процента ВВП в год — в соответствии с требованием Брюсселя.Пообещали увеличить военные расходы и другие члены альянса. По мнению китайского эксперта, это пагубным образом скажется не только на европейской, но и на мировой безопасности.Военная и экономическая угрозаКитай вроде бы далеко, особых споров со странами НАТО нет, экономические связи с Западом очень тесные. Почему же Пекин так возражает против экспансии Североатлантического блока?"Дело в том, что расширение за счет Финляндии и Швеции — это не следствие специальной военной операции России на Украине, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Их втягивали в альянс с 1990-х, когда запустили программу "Партнерство ради мира". С тех пор вся политическая и военная элита этих стран полностью поменялась на прозападную и проамериканскую. Напомню, что в 2020-м Йенс Столтенберг, рассказывая о новой стратегии НАТО до 2030-го, подчеркнул, что это уже не только европейский военный союз. Не случайно на саммиты в Брюссель регулярно ездят представители Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии. Там и не думают скрывать, что хотят расширить сферу влияния на все континенты. Естественно, это беспокоит Пекин".Леонков добавил, что Китай рассматривает расширение НАТО и как экономическую угрозу. В Пекине внимательно наблюдают за тем, как США под предлогом военной помощи Украине принуждают европейских союзников отказываться от советских вооружений, обещая взамен прислать американские.Пентагон планирует "подсадить" Финляндию и Швецию на собственное оружие. Вашингтон накачивает собственный ВПК дополнительными заказами, усиливает экономическое могущество и увеличивает конкурентные преимущества перед Пекином на международной арене. Разумеется, это не нравится стремительно развивающемуся Китаю.Вероятный противникЭксперт напомнил: Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине 4 февраля подтвердили стратегическое партнерство двух сверхдержав, координацию усилий на международной арене, а США назвали гегемоном и мировым меньшинством.Китай и Россия готовы вместе выступить "против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах". По сути, Пекин прямо заявил Западу, что военных баз у своих границ не потерпит и в этом полностью солидарен с Москвой.НАТО видит в Китае потенциального противника. Еще два года назад генсек альянса Йенс Столтенберг указал: тесное сотрудничество Москвы и Пекина — серьезная угроза для Брюсселя.При этом НАТО не нравится, что Китай скоро "станет крупнейшей экономикой в мире", а также то, что у КНР "второй крупнейший оборонный бюджет", "значительные инвестиции в современный военный потенциал". В частности, в ракеты, которые "могут долететь до всех стран — членов альянса".Столтенберг отметил, что Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, а также опережает Запад в создании инфраструктуры информационных сетей 5G. И все больше сотрудничает с Россией, которая "стремительно наращивает военную мощь". Это прямая угроза, поэтому альянс должен реагировать на усиление влияния КНР и дружбу Пекина с Москвой.

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788108110.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788109195.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788151943.html

китай

пекин

россия

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, владимир путин, йенс столтенберг, саули ниинисте, китай, пекин, россия, нато