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Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
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Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО
Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО - РИА Новости, 13.05.2022
Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО
Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:02
2022-05-13T12:19
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
европа
нато
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу.Похожего мнения придерживается его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис, по словам которого, вступление двух новых стран в военный блок "придало бы надежности" с политической точки зрения и с позиции безопасности."Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы — территория НАТО", — считает он.Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, в свою очередь, отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.Министры пришли к выводу, что и прибалтийские страны, и НАТО получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов.Накануне президент и глава правительства Финляндии сообщили в совместном заявлении, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют сделать это 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, присоединение Швеции и Финляндии к альянсу представляет экзистенциальную угрозу для страны. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, европа, нато, латвия
10:02 13.05.2022 (обновлено: 12:19 13.05.2022)
 
Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО

Глава МИД Латвии Ринкевичс заявил о превращении Балтийского моря в территорию НАТО

© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : NATO
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу.
"Балтийское море становится морем НАТО", — утверждает дипломат.
Похожего мнения придерживается его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис, по словам которого, вступление двух новых стран в военный блок "придало бы надежности" с политической точки зрения и с позиции безопасности.
"Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы — территория НАТО", — считает он.
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Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, в свою очередь, отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.
Министры пришли к выводу, что и прибалтийские страны, и НАТО получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов.
Накануне президент и глава правительства Финляндии сообщили в совместном заявлении, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют сделать это 16 мая.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, присоединение Швеции и Финляндии к альянсу представляет экзистенциальную угрозу для страны. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
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