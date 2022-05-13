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Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО

Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО - РИА Новости, 13.05.2022

Глава МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится морем НАТО

Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:02

2022-05-13T10:02

2022-05-13T12:19

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Балтийское море становится территорией НАТО, заявил в интервью газете Financial Times министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к альянсу.Похожего мнения придерживается его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис, по словам которого, вступление двух новых стран в военный блок "придало бы надежности" с политической точки зрения и с позиции безопасности."Это очень четкое послание о том, что северная часть Европы — территория НАТО", — считает он.Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс, в свою очередь, отметила, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря.Министры пришли к выводу, что и прибалтийские страны, и НАТО получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов.Накануне президент и глава правительства Финляндии сообщили в совместном заявлении, что страна должна безотлагательно подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По информации СМИ, Хельсинки и Стокгольм планируют сделать это 16 мая.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, присоединение Швеции и Финляндии к альянсу представляет экзистенциальную угрозу для страны. А заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.

https://ria.ru/20220512/posledstviya-1788179145.html

https://ria.ru/20220512/nato-1788095986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, европа, нато, латвия