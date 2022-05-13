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Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в наблюдательный совет ВТБ - РИА Новости, 13.05.2022
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Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в наблюдательный совет ВТБ
Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в наблюдательный совет ВТБ - РИА Новости, 13.05.2022
Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в наблюдательный совет ВТБ
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и гендиректор компании "Ростелеком" Михаил Осеевский оказались в числе кандидатов для избрания в наблюдательный совет ВТБ, при... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:25
2022-05-13T18:25
экономика
справки
сергей гаврилов
вениамин каганов
маттиас варниг
россия
азербайджан
втб
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и гендиректор компании "Ростелеком" Михаил Осеевский оказались в числе кандидатов для избрания в наблюдательный совет ВТБ, при этом входившая в него основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук не номинирована в новый состав, следует из материалов к годовому общему собранию акционеров, с которым ознакомилось РИА Новости.Годовое собрание акционеров ВТБ должно пройти 3 июня в заочной форме.В числе новых кандидатов в набсовет, кроме Шадаева и Осеевского (выдвинут в качестве независимого), оказались также депутат Госдумы Сергей Гаврилов и глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, они номинированы в качестве независимых членов.Также, согласно материалам, из набсовета ВТБ помимо Бакальчук уйдут гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Занимающий пост вице-президента французской компании Vinci Ив Тибо де Сильги покинул совет в марте.Остальные кандидаты входят в действующий состав набсовета - это вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первый замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор государственного нефтяного фонда Азербайджана Исрафил Маммадов и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.
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экономика, справки, сергей гаврилов, вениамин каганов, маттиас варниг, россия, азербайджан, втб, госдума рф, nord stream 2 ag
18:25 13.05.2022
 
Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в наблюдательный совет ВТБ

Главы Минцифры и "Ростелекома" номинированы в набсовет ВТБ, Бакальчук среди кандидатов нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип банка "ВТБ" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и гендиректор компании "Ростелеком" Михаил Осеевский оказались в числе кандидатов для избрания в наблюдательный совет ВТБ, при этом входившая в него основатель онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук не номинирована в новый состав, следует из материалов к годовому общему собранию акционеров, с которым ознакомилось РИА Новости.
Годовое собрание акционеров ВТБ должно пройти 3 июня в заочной форме.
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В числе новых кандидатов в набсовет, кроме Шадаева и Осеевского (выдвинут в качестве независимого), оказались также депутат Госдумы Сергей Гаврилов и глава Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов, они номинированы в качестве независимых членов.
Также, согласно материалам, из набсовета ВТБ помимо Бакальчук уйдут гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Занимающий пост вице-президента французской компании Vinci Ив Тибо де Сильги покинул совет в марте.
Остальные кандидаты входят в действующий состав набсовета - это вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первый замглавы аппарата правительства Валерий Сидоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев, глава ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор государственного нефтяного фонда Азербайджана Исрафил Маммадов и член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.
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ЭкономикаСправкиСергей ГавриловВениамин КагановМаттиас ВарнигРоссияАзербайджанВТБГосдума РФNord Stream 2 AG
 
 
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