https://ria.ru/20220513/mayning-1788296179.html

Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале

Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале - РИА Новости, 13.05.2022

Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале

Компания "Россети Северный Кавказ" выявила крупную майнинг-ферму на территории "Махачкалаводоканала", ущерб можно оценить более чем в 26 миллионов рублей,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:31

2022-05-13T12:31

2022-05-13T12:31

происшествия

махачкала

россети

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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Компания "Россети Северный Кавказ" выявила крупную майнинг-ферму на территории "Махачкалаводоканала", ущерб можно оценить более чем в 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании."В Махачкале, на территории насосной станции "Вузовское озеро" (объект ОАО "Махачкалаводоканал"), обнаружена действовавшая в течение года майнинг-ферма мощностью 260 кВт. Незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты превысило 4,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.По информации Россетей, житель Махачкалы и представители ОАО "Махачкалаводоканал", находясь в сговоре, смонтировали на территории цельнометаллический контейнер и разместили в нем 95 устройств для добычи криптовалюты. При осмотре узла учёта электроэнергии, питающего насосную станцию и майнинг-ферму, было выявлено безучётное потребление электроэнергии - с прибора учета без разрешения сорвали знак визуального контроля. Объем электроэнергии, которую расходовала майнинг-ферма, включался в общую дебиторскую задолженность водоканала Махачкалы перед филиалом "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", которая превышает 330 миллионов рублей.Размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу Дагестана от майнинг-фермы, оценивается в 26,2 миллиона рублей.Как заявляют "Россети", рабочая группа получила достаточные данные, указывающие на наличие признаков мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, злоупотребления служебными и должностными полномочиями. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.В четверг МВД Дагестана информировало, что силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты.

https://ria.ru/20220404/plati-1781141802.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россети