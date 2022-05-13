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Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале - РИА Новости, 13.05.2022
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Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале
Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале - РИА Новости, 13.05.2022
Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале
Компания "Россети Северный Кавказ" выявила крупную майнинг-ферму на территории "Махачкалаводоканала", ущерб можно оценить более чем в 26 миллионов рублей,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:31
2022-05-13T12:31
происшествия
махачкала
россети
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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Компания "Россети Северный Кавказ" выявила крупную майнинг-ферму на территории "Махачкалаводоканала", ущерб можно оценить более чем в 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании."В Махачкале, на территории насосной станции "Вузовское озеро" (объект ОАО "Махачкалаводоканал"), обнаружена действовавшая в течение года майнинг-ферма мощностью 260 кВт. Незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты превысило 4,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.По информации Россетей, житель Махачкалы и представители ОАО "Махачкалаводоканал", находясь в сговоре, смонтировали на территории цельнометаллический контейнер и разместили в нем 95 устройств для добычи криптовалюты. При осмотре узла учёта электроэнергии, питающего насосную станцию и майнинг-ферму, было выявлено безучётное потребление электроэнергии - с прибора учета без разрешения сорвали знак визуального контроля. Объем электроэнергии, которую расходовала майнинг-ферма, включался в общую дебиторскую задолженность водоканала Махачкалы перед филиалом "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", которая превышает 330 миллионов рублей.Размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу Дагестана от майнинг-фермы, оценивается в 26,2 миллиона рублей.Как заявляют "Россети", рабочая группа получила достаточные данные, указывающие на наличие признаков мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, злоупотребления служебными и должностными полномочиями. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.В четверг МВД Дагестана информировало, что силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты.
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происшествия, махачкала, россети
12:31 13.05.2022
 
Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале

Россети оценили ущерб от работы майнинговой фермы в Махачкале в 26,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 мая - РИА Новости. Компания "Россети Северный Кавказ" выявила крупную майнинг-ферму на территории "Махачкалаводоканала", ущерб можно оценить более чем в 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.
Махачкале, на территории насосной станции "Вузовское озеро" (объект ОАО "Махачкалаводоканал"), обнаружена действовавшая в течение года майнинг-ферма мощностью 260 кВт. Незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты превысило 4,5 млн кВт/ч", - говорится в сообщении.
По информации Россетей, житель Махачкалы и представители ОАО "Махачкалаводоканал", находясь в сговоре, смонтировали на территории цельнометаллический контейнер и разместили в нем 95 устройств для добычи криптовалюты. При осмотре узла учёта электроэнергии, питающего насосную станцию и майнинг-ферму, было выявлено безучётное потребление электроэнергии - с прибора учета без разрешения сорвали знак визуального контроля. Объем электроэнергии, которую расходовала майнинг-ферма, включался в общую дебиторскую задолженность водоканала Махачкалы перед филиалом "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", которая превышает 330 миллионов рублей.
Размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу Дагестана от майнинг-фермы, оценивается в 26,2 миллиона рублей.
Как заявляют "Россети", рабочая группа получила достаточные данные, указывающие на наличие признаков мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, злоупотребления служебными и должностными полномочиями. Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.
В четверг МВД Дагестана информировало, что силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты.
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