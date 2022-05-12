Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 12.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220512/mayning-1788104431.html
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 12.05.2022
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму
Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:18
2022-05-12T13:18
происшествия
махачкала
мвд по республике дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_0:39:3169:1822_1920x0_80_0_0_696f0313c9fd78dac9e4ed85d523ded9.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Пятого мая сотрудники МВД по РД совместно с УФСБ России по РД провели оперативно-разыскные мероприятия... В ходе мероприятий обнаружено незаконное функционирование майнинг-фермы, изъято 1476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты", — говорится в сообщении.Правоохранители собирают материалы по ч.2 ст.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".Стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии предстоит выяснить специалистам.
https://realty.ria.ru/20220215/ferma-1772897625.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_4c5ace8ee610bed3d94637104a53e755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, мвд по республике дагестан
13:18 12.05.2022
 
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму

Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинговую ферму почти на 1500 аппаратов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОборудование для майнинга криптовалюты
Оборудование для майнинга криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Оборудование для майнинга криптовалюты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Пятого мая сотрудники МВД по РД совместно с УФСБ России по РД провели оперативно-разыскные мероприятия... В ходе мероприятий обнаружено незаконное функционирование майнинг-фермы, изъято 1476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты", — говорится в сообщении.
Правоохранители собирают материалы по ч.2 ст.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии предстоит выяснить специалистам.
Ферма в гараже - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 13:39Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В подмосковной Истре нашли незаконную майнинговую ферму
 
ПроисшествияМахачкалаМВД по Республике Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала