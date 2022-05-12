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В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 12.05.2022
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму
Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:18
2022-05-12T13:18
2022-05-12T13:18
происшествия
махачкала
мвд по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Пятого мая сотрудники МВД по РД совместно с УФСБ России по РД провели оперативно-разыскные мероприятия... В ходе мероприятий обнаружено незаконное функционирование майнинг-фермы, изъято 1476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты", — говорится в сообщении.Правоохранители собирают материалы по ч.2 ст.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".Стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии предстоит выяснить специалистам.
https://realty.ria.ru/20220215/ferma-1772897625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, мвд по республике дагестан
В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму
Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинговую ферму почти на 1500 аппаратов