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В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму

В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму - РИА Новости, 12.05.2022

В Махачкале обнаружили подпольную майнинговую ферму

Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:18

2022-05-12T13:18

2022-05-12T13:18

происшествия

махачкала

мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Силовики обнаружили в Махачкале подпольную майнинг-ферму на 1476 аппаратов для выработки криптовалюты, сообщает пресс-служба МВД Дагестана."Пятого мая сотрудники МВД по РД совместно с УФСБ России по РД провели оперативно-разыскные мероприятия... В ходе мероприятий обнаружено незаконное функционирование майнинг-фермы, изъято 1476 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку цифровой валюты", — говорится в сообщении.Правоохранители собирают материалы по ч.2 ст.171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".Стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии предстоит выяснить специалистам.

https://realty.ria.ru/20220215/ferma-1772897625.html

махачкала

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, мвд по республике дагестан