https://ria.ru/20220513/maski-1788320941.html
В Мурманской области отменили обязательное ношение масок
В Мурманской области отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 13.05.2022
В Мурманской области отменили обязательное ношение масок
Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок, использование средств защиты с пятницы носит рекомендательный характер, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:57
2022-05-13T13:57
2022-05-13T14:01
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МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок, использование средств защиты с пятницы носит рекомендательный характер, сообщил оперштаб региона."С 13 мая в Мурманской области ношение масок является рекомендацией", - говорится в сообщении.На портале правительства Мурманской области опубликовано постановление, согласно которому использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) на территории Мурманской области в общественных местах, общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли, аптек, железнодорожных вокзалов, аэропортов "носит рекомендательный характер".Как отметили в оперштабе, использовать средства индивидуальной защиты важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и входящим в группы риска, а также тем, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.Власти подчеркивают, что для того, чтобы не пришлось возвращать более строгие ограничения, населению региона необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета. В последние недели уровень заражения коронавирусной инфекцией в Мурманской области держится на отметке ниже 20 случаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медицинские маски, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, мурманская область, россия
13:57 13.05.2022 (обновлено: 14:01 13.05.2022)
В Мурманской области отменили обязательное ношение масок
Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости.
Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок, использование средств защиты с пятницы носит рекомендательный характер, сообщил
оперштаб региона.
"С 13 мая в Мурманской области
ношение масок является рекомендацией", - говорится в сообщении.
На портале правительства Мурманской области опубликовано постановление, согласно которому использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) на территории Мурманской области в общественных местах, общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли, аптек, железнодорожных вокзалов, аэропортов "носит рекомендательный характер".
Как отметили в оперштабе, использовать средства индивидуальной защиты важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и входящим в группы риска, а также тем, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
Власти подчеркивают, что для того, чтобы не пришлось возвращать более строгие ограничения, населению региона необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета. В последние недели уровень заражения коронавирусной инфекцией в Мурманской области держится на отметке ниже 20 случаев.