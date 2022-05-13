https://ria.ru/20220513/maski-1788320941.html

В Мурманской области отменили обязательное ношение масок

В Мурманской области отменили обязательное ношение масок - РИА Новости, 13.05.2022

В Мурманской области отменили обязательное ношение масок

Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок, использование средств защиты с пятницы носит рекомендательный характер, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:57

2022-05-13T13:57

2022-05-13T14:01

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МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок, использование средств защиты с пятницы носит рекомендательный характер, сообщил оперштаб региона."С 13 мая в Мурманской области ношение масок является рекомендацией", - говорится в сообщении.На портале правительства Мурманской области опубликовано постановление, согласно которому использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) на территории Мурманской области в общественных местах, общественном транспорте, при посещении объектов розничной торговли, аптек, железнодорожных вокзалов, аэропортов "носит рекомендательный характер".Как отметили в оперштабе, использовать средства индивидуальной защиты важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и входящим в группы риска, а также тем, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.Власти подчеркивают, что для того, чтобы не пришлось возвращать более строгие ограничения, населению региона необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета. В последние недели уровень заражения коронавирусной инфекцией в Мурманской области держится на отметке ниже 20 случаев.

https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788240270.html

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Владимир Лаврентьев

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