https://ria.ru/20220513/lnr-1788262449.html

Силы ЛНР уничтожили за сутки пятерых украинских военных

Силы ЛНР уничтожили за сутки пятерых украинских военных - РИА Новости, 13.05.2022

Силы ЛНР уничтожили за сутки пятерых украинских военных

Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки пять человек и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:26

2022-05-13T10:26

2022-05-13T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что украинские войска потеряли в столкновениях с ее подразделениями за минувшие сутки пять человек и бронетранспортер.В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские войска за сутки потеряли семь человек личного состава, двое сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно пять человек личного состава, один бронетранспортер, две единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале. По данным ведомства, за сутки украинские войска выпустили 16 снарядов из артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по населенным пунктам Первомайск и Кременная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр