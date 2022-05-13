В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса мемориала советского воина
Города мира. Клайпеда. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия литовского города Клайпеда предлагает жителям выразить свое отношение к сносу мемориала советским воинам на месте их захоронения, опрос продлится месяц, сообщает городское самоуправление.
"Тринадцатого мая стартует опрос клайпедчан по поводу используемых в месте захоронения советских воинов в Скульптурном парке символов советской идеологии. Жители могут голосовать как электронно, так и лично в администрации самоуправления... Опрос продлится месяц - до 13 июня включительно", - говорится в сообщении.
В инициированном мэром опросе жителям города предлагается ответить на вопрос "Согласны ли Вы с переустройством мемориала на месте захоронения воинов Советского Союза на улице Дауканто путем удаления несвязанных с увековечением места вечного упокоения погибших воинов знаков советской идеологии и приданием месту воинского захоронения нового архитектурного качества?". По словам заместителя директора администрации самоуправления Андрюса Добранскиса, "вопрос переноса останков или памятных табличек с фамилиями не обсуждается - этого делать не предлагается... дискуссия идет только по поводу находящегося здесь мемориала советской идеологии".
Экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. Власти Вильнюса заявили, что намерены добиваться демонтажа шести скульптур на Антакальнисском кладбище, установленных на захоронении советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.