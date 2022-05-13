Рейтинг@Mail.ru
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/litva-1788414829.html
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала - РИА Новости, 13.05.2022
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала
Мэрия литовского города Клайпеда предлагает жителям выразить свое отношение к сносу мемориала советским воинам на месте их захоронения, опрос продлится месяц,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:36
2022-05-13T18:36
в мире
сергей лавров
клайпеда
россия
литва
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40699/66/406996614_0:93:3312:1956_1920x0_80_0_0_7219c0622f5910af346944a1b5d00ad7.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия литовского города Клайпеда предлагает жителям выразить свое отношение к сносу мемориала советским воинам на месте их захоронения, опрос продлится месяц, сообщает городское самоуправление."Тринадцатого мая стартует опрос клайпедчан по поводу используемых в месте захоронения советских воинов в Скульптурном парке символов советской идеологии. Жители могут голосовать как электронно, так и лично в администрации самоуправления... Опрос продлится месяц - до 13 июня включительно", - говорится в сообщении.В инициированном мэром опросе жителям города предлагается ответить на вопрос "Согласны ли Вы с переустройством мемориала на месте захоронения воинов Советского Союза на улице Дауканто путем удаления несвязанных с увековечением места вечного упокоения погибших воинов знаков советской идеологии и приданием месту воинского захоронения нового архитектурного качества?". По словам заместителя директора администрации самоуправления Андрюса Добранскиса, "вопрос переноса останков или памятных табличек с фамилиями не обсуждается - этого делать не предлагается... дискуссия идет только по поводу находящегося здесь мемориала советской идеологии".Экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. Власти Вильнюса заявили, что намерены добиваться демонтажа шести скульптур на Антакальнисском кладбище, установленных на захоронении советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/litva-1788248137.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/litva-1788176821.html
клайпеда
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40699/66/406996614_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8eaf96c3f53a034ac4addb4dfe428c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, клайпеда, россия, литва, великая отечественная война (1941-1945)
18:36 13.05.2022
 
В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса советского мемориала

В литовской Клайпеде стартовал опрос по поводу сноса мемориала советского воина

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкГорода мира. Клайпеда
Города мира. Клайпеда - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Города мира. Клайпеда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия литовского города Клайпеда предлагает жителям выразить свое отношение к сносу мемориала советским воинам на месте их захоронения, опрос продлится месяц, сообщает городское самоуправление.
"Тринадцатого мая стартует опрос клайпедчан по поводу используемых в месте захоронения советских воинов в Скульптурном парке символов советской идеологии. Жители могут голосовать как электронно, так и лично в администрации самоуправления... Опрос продлится месяц - до 13 июня включительно", - говорится в сообщении.
Табличка на здании посольства Литвы в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:51В России
В Госдуме предложили вариант использования здания посольства Литвы
В инициированном мэром опросе жителям города предлагается ответить на вопрос "Согласны ли Вы с переустройством мемориала на месте захоронения воинов Советского Союза на улице Дауканто путем удаления несвязанных с увековечением места вечного упокоения погибших воинов знаков советской идеологии и приданием месту воинского захоронения нового архитектурного качества?". По словам заместителя директора администрации самоуправления Андрюса Добранскиса, "вопрос переноса останков или памятных табличек с фамилиями не обсуждается - этого делать не предлагается... дискуссия идет только по поводу находящегося здесь мемориала советской идеологии".
Экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. Власти Вильнюса заявили, что намерены добиваться демонтажа шести скульптур на Антакальнисском кладбище, установленных на захоронении советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.
Мужчина заходит в здание посольства Литовской Республики в Российской Федерации в Борисоглебском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:29В мире
Сейм Литвы решил отозвать посла и закрыть генконсульство в РФ
 
В миреСергей ЛавровКлайпедаРоссияЛитваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала