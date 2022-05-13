Россия начнет поставлять на Кубу мясную, молочную и рыбную продукцию
Россельхознадзор: Россия начнет поставлять на Кубу мясную, молочную и рыбную продукцию
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок на Кубу широкого спектра мясной, молочной и рыбной продукции, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства Республики Куба согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из Российской Федерации в Республику Куба мясной, молочной и рыбной продукции", - говорится в сообщении.
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В частности, речь идет о мясе, мясном сырье и субпродуктах, полученных при убое и переработке крупного рогатого скота, свиней и птицы. Кроме того, согласованы поставки молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, разрешены поставки рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них.
До этого РФ не поставляла на Кубу животноводческую продукцию. Основными статьями российского экспорта в этом направлении являлись продукция топливно-энергетического комплекса, транспортные средства и машинное оборудование, химическая продукция, включая минеральные удобрения. Также поставлялись растительные жиры, отдельные виды злаков.
Ведомство сообщает, что объекты, с которых планируется осуществлять поставки продукции животноводства, должны быть обследованы на соответствие требованиям кубинского законодательства и внесены в реестр экспортеров компонента "Цербер" (в составе федеральной государственной системы в области ветеринарии "ВетИС").