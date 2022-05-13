https://ria.ru/20220513/kuba-1788371957.html

Россия начнет поставлять на Кубу мясную, молочную и рыбную продукцию

Россия начнет поставлять на Кубу мясную, молочную и рыбную продукцию - РИА Новости, 13.05.2022

Россия начнет поставлять на Кубу мясную, молочную и рыбную продукцию

Россельхознадзор согласовал возможность поставок на Кубу широкого спектра мясной, молочной и рыбной продукции, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:31

2022-05-13T16:31

2022-05-13T16:31

в мире

куба

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россельхознадзор согласовал возможность поставок на Кубу широкого спектра мясной, молочной и рыбной продукции, говорится в сообщении ведомства."Россельхознадзором и министерством сельского хозяйства Республики Куба согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из Российской Федерации в Республику Куба мясной, молочной и рыбной продукции", - говорится в сообщении.В частности, речь идет о мясе, мясном сырье и субпродуктах, полученных при убое и переработке крупного рогатого скота, свиней и птицы. Кроме того, согласованы поставки молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, разрешены поставки рыбы, морепродуктов и готовых изделий из них.До этого РФ не поставляла на Кубу животноводческую продукцию. Основными статьями российского экспорта в этом направлении являлись продукция топливно-энергетического комплекса, транспортные средства и машинное оборудование, химическая продукция, включая минеральные удобрения. Также поставлялись растительные жиры, отдельные виды злаков.Ведомство сообщает, что объекты, с которых планируется осуществлять поставки продукции животноводства, должны быть обследованы на соответствие требованиям кубинского законодательства и внесены в реестр экспортеров компонента "Цербер" (в составе федеральной государственной системы в области ветеринарии "ВетИС").

https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, куба, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)