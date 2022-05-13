https://ria.ru/20220513/krizis-1788337679.html
Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис
Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис - РИА Новости, 13.05.2022
Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:47
2022-05-13T14:47
2022-05-13T14:52
в мире
украина
эммануэль макрон
северная африка
аргентина
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ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине."Мы обсудим трагическую ситуацию на Украине и ее последствия... Мы должны коллективно ответить на последствия... для продовольственного рынка в виду риска серьезного продовольственного кризиса, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Макрон перед переговорами с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Париже.Ранее французский лидер выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.
https://ria.ru/20220513/krizis-1788250706.html
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эммануэль макрон, северная африка, аргентина
14:47 13.05.2022 (обновлено: 14:52 13.05.2022)
Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис
Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис