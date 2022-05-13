https://ria.ru/20220513/krizis-1788337679.html

Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис

Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис - РИА Новости, 13.05.2022

Макрон призвал сообща найти ответ на возможный продовольственный кризис

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:47

2022-05-13T14:47

2022-05-13T14:52

в мире

украина

эммануэль макрон

северная африка

аргентина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg

ПАРИЖ, 13 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал найти коллективный ответ на возможный продовольственный кризис из-за ситуации на Украине."Мы обсудим трагическую ситуацию на Украине и ее последствия... Мы должны коллективно ответить на последствия... для продовольственного рынка в виду риска серьезного продовольственного кризиса, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Макрон перед переговорами с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Париже.Ранее французский лидер выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.

https://ria.ru/20220513/krizis-1788250706.html

украина

северная африка

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, эммануэль макрон, северная африка, аргентина