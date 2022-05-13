https://ria.ru/20220513/kormukhina-1788277833.html
"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым
"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым - РИА Новости, 13.05.2022
"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым
Ольга Кормухина прокомментировала свой неоднозначный пост в социальных сетях о Филиппе Киркорове. Несколько дней назад она написала, что певец планирует улететь РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:42
2022-05-13T11:42
2022-05-13T11:42
шоубиз
знаменитости
ольга кормухина
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ольга Кормухина прокомментировала свой неоднозначный пост в социальных сетях о Филиппе Киркорове. Несколько дней назад она написала, что певец планирует улететь в Израиль.Она отметила, что "недоработала тогда" и начался процесс "дефилизации". В интервью Вячеславу Манучарову она объяснила, что всегда говорила артисту с уважением относиться к публике.Киркоров ранее вспоминал, что с Кормухиной у них были недопонимания: в частности, Ольга считала его слишком "попсовым", и они даже дрались за кулисами. Кормухина отметила, что дело не в жанре музыки.Артистка хорошо общалась с Киркоровым и Аллой Пугачевой, однако, в последнее время Кормухина часто критикует певца.В последнее время Киркоров все чаще подвергается критике. Сперва многие осудили его номер с крестом на песню "Мария Магдалена", а затем негативно высказались по поводу его поездки на Евровидение в Турин.
https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга кормухина, филипп киркоров, шоу-бизнес
"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым
Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым и прокомментировала слова о "дефилизации"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ольга Кормухина прокомментировала свой неоднозначный пост в социальных сетях о Филиппе Киркорове. Несколько дней назад она написала, что певец планирует улететь в Израиль.
Она отметила, что "недоработала тогда" и начался процесс "дефилизации". В интервью Вячеславу Манучарову она объяснила
, что всегда говорила артисту с уважением относиться к публике.
"Я всегда говорила артистам, что на них лежит огромная ответственность. И Филе это говорила, что нельзя так относиться к публике. Я говорю: "Ты вышел, как павлин, а у тебя вот тут косяк и тут косяк". "А мне по барабану", – типа, "пипл хавает". Вот за это он и получил, за это огреб", – заявила Кормухина.
Киркоров ранее вспоминал, что с Кормухиной у них были недопонимания: в частности, Ольга считала его слишком "попсовым", и они даже дрались за кулисами. Кормухина отметила, что дело не в жанре музыки.
"Я не доработала в том смысле, что не смогла до конца объяснить, что нельзя так относиться к профессии, к публике… Он, кстати, наврал. Меня вообще не трогало, попсу он поет или что. Таня Буланова – попса, но она прекрасный человек", – заявила Ольга.
Артистка хорошо общалась с Киркоровым и Аллой Пугачевой, однако, в последнее время Кормухина часто критикует певца.
"Когда я пыталась Филе что-то объяснить, я понимала, что он вообще не понимает, о чем я. Ему не хватало ума не относиться к этим вещам с неуважением или с пренебрежением… Знаете, это крайняя форма невоспитанности и вообще бескультурья, когда человек начинает хаять то, что ему недоступно", – заявила Ольга.
В последнее время Киркоров все чаще подвергается критике. Сперва многие осудили
его номер с крестом на песню "Мария Магдалена", а затем негативно высказались
по поводу его поездки на Евровидение в Турин.