https://ria.ru/20220513/kormukhina-1788277833.html

"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым

"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым - РИА Новости, 13.05.2022

"Ты как павлин": Кормухина рассказала о конфликте с Киркоровым

Ольга Кормухина прокомментировала свой неоднозначный пост в социальных сетях о Филиппе Киркорове. Несколько дней назад она написала, что певец планирует улететь РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:42

2022-05-13T11:42

2022-05-13T11:42

шоубиз

знаменитости

ольга кормухина

филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ольга Кормухина прокомментировала свой неоднозначный пост в социальных сетях о Филиппе Киркорове. Несколько дней назад она написала, что певец планирует улететь в Израиль.Она отметила, что "недоработала тогда" и начался процесс "дефилизации". В интервью Вячеславу Манучарову она объяснила, что всегда говорила артисту с уважением относиться к публике.Киркоров ранее вспоминал, что с Кормухиной у них были недопонимания: в частности, Ольга считала его слишком "попсовым", и они даже дрались за кулисами. Кормухина отметила, что дело не в жанре музыки.Артистка хорошо общалась с Киркоровым и Аллой Пугачевой, однако, в последнее время Кормухина часто критикует певца.В последнее время Киркоров все чаще подвергается критике. Сперва многие осудили его номер с крестом на песню "Мария Магдалена", а затем негативно высказались по поводу его поездки на Евровидение в Турин.

https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

https://ria.ru/20220512/kirkorov-1788152773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга кормухина, филипп киркоров, шоу-бизнес