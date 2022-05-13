https://ria.ru/20220513/konkurs-1788387410.html

В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"

В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022" - РИА Новости, 13.05.2022

В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"

Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:07

2022-05-13T17:07

2022-05-13T17:07

тверская область

игорь руденя

старицкий район

тверь

многодетные семьи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382907_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_806a187afefd9a733145a2a77835d0a1.jpg

ТВЕРЬ, 13 мая – РИА Новости. Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу.Сертификат победителя в номинации "Семья – хранитель традиций" получила семье из Лихославльского муниципального округа, лучшей в номинации "Сельская семья" стала семья из Старицкого района."Очень важно, что каждый пятый ребенок Верхневолжья – из многодетной семьи. Хочу поблагодарить присутствующих здесь родителей за вклад в воспитание детей, за ваше терпение. Быть родителем – это призвание. Воспитывая своих детей, вы растите будущее нашего Отечества", - отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.Всего участниками муниципальных этапов конкурса "Семья года" стали 109 семей, регионального – 43.Также на мероприятии многодетным матерям были вручены почетные знаки Тверской области "Слава матери" и "Слава отца".

https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html

старицкий район

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, старицкий район, тверь, многодетные семьи