В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения сертификата победителям конкурса "Семья года - 2022"
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 мая – РИА Новости. Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу.
Сертификат победителя в номинации "Семья – хранитель традиций" получила семье из Лихославльского муниципального округа, лучшей в номинации "Сельская семья" стала семья из Старицкого района.
"Очень важно, что каждый пятый ребенок Верхневолжья – из многодетной семьи. Хочу поблагодарить присутствующих здесь родителей за вклад в воспитание детей, за ваше терпение. Быть родителем – это призвание. Воспитывая своих детей, вы растите будущее нашего Отечества", - отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.
Всего участниками муниципальных этапов конкурса "Семья года" стали 109 семей, регионального – 43.
Также на мероприятии многодетным матерям были вручены почетные знаки Тверской области "Слава матери" и "Слава отца".