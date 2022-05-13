Рейтинг@Mail.ru
В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220513/konkurs-1788387410.html
В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"
В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022" - РИА Новости, 13.05.2022
В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"
Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:07
2022-05-13T17:07
тверская область
игорь руденя
старицкий район
тверь
многодетные семьи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382907_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_806a187afefd9a733145a2a77835d0a1.jpg
ТВЕРЬ, 13 мая – РИА Новости. Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу.Сертификат победителя в номинации "Семья – хранитель традиций" получила семье из Лихославльского муниципального округа, лучшей в номинации "Сельская семья" стала семья из Старицкого района."Очень важно, что каждый пятый ребенок Верхневолжья – из многодетной семьи. Хочу поблагодарить присутствующих здесь родителей за вклад в воспитание детей, за ваше терпение. Быть родителем – это призвание. Воспитывая своих детей, вы растите будущее нашего Отечества", - отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.Всего участниками муниципальных этапов конкурса "Семья года" стали 109 семей, регионального – 43.Также на мероприятии многодетным матерям были вручены почетные знаки Тверской области "Слава матери" и "Слава отца".
https://ria.ru/20220513/aktsiya-1788382241.html
старицкий район
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382907_142:0:1234:819_1920x0_80_0_0_76a322be6fe4db96892e46052f5fca12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, старицкий район, тверь, многодетные семьи
17:07 13.05.2022
 

В Твери подведены итоги конкурса "Семья года - 2022"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения сертификата победителям конкурса "Семья года - 2022"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии вручения сертификата победителям конкурса Семья года - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 мая – РИА Новости. Итоги регионального этапа конкурса "Семья года - 2022" подведены в Твери в пятницу.
Сертификат победителя в номинации "Семья – хранитель традиций" получила семье из Лихославльского муниципального округа, лучшей в номинации "Сельская семья" стала семья из Старицкого района.
Глава Тверской области Игорь Руденя во время участия в акции Всероссийский день посадки леса - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 17:03Тверская область
В Твери прошла акция по посадке дубов с участием многодетных семей региона
"Очень важно, что каждый пятый ребенок Верхневолжья – из многодетной семьи. Хочу поблагодарить присутствующих здесь родителей за вклад в воспитание детей, за ваше терпение. Быть родителем – это призвание. Воспитывая своих детей, вы растите будущее нашего Отечества", - отметил на церемонии губернатор региона Игорь Руденя.
Всего участниками муниципальных этапов конкурса "Семья года" стали 109 семей, регионального – 43.
Также на мероприятии многодетным матерям были вручены почетные знаки Тверской области "Слава матери" и "Слава отца".
 
Тверская областьИгорь РуденяСтарицкий районТверьМногодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала