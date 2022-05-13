В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию
Депутат Синельщиков предложил присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию
Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Херсонская область могла бы войти в состав России по схеме Крыма - провести референдум о независимости и вхождении в РФ, после чего российский парламент рассмотрел бы данный вопрос - такое мнение в беседе с РИА Новости выразил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
"Примерно должно быть все, как было по Крыму - сначала референдум о признании независимости, референдум о вхождении в состав России (или в рамках одного референдума), далее должен парламент России решать этот вопрос, ну и затем договор", - полагает парламентарий.
По словам политика, лучше все эти возможные шаги проводить после завершения боевых действий. Волеизъявление должно быть объективным и независимым - "независимым от собственных эмоций - сегодня народ может сказать одно, в военных условиях, а завтра другое", подчеркнул он.
Синельщиков считает, что референдум стоит провести, несмотря на то, что его результаты могут быть не признаны за рубежом. "Дело не в международной общественности, а в жителях Херсонской области - сами-то они этого хотят или нет? А кто знает, может они этого не хотят? Узнать надо, это прежде всего их воля. Конечно, нужен референдум, все остальные - вспомогательные вещи", - констатировал он.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится.
В Херсонской области озвучили несколько предложений, каким может быть будущее региона. Речь шла о возможном объединении Херсонской народной республики, были и инициативы о присоединении к РФ.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.