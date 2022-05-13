https://ria.ru/20220513/kherson-1788282625.html

В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию

В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию - РИА Новости, 13.05.2022

В Госдуме предложили присоединить Херсонскую область по крымскому сценарию

Херсонская область могла бы войти в состав России по схеме Крыма - провести референдум о независимости и вхождении в РФ, после чего российский парламент... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:45

2022-05-13T11:45

2022-05-13T11:45

специальная военная операция на украине

политика

россия

херсонская область

госдума рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Херсонская область могла бы войти в состав России по схеме Крыма - провести референдум о независимости и вхождении в РФ, после чего российский парламент рассмотрел бы данный вопрос - такое мнение в беседе с РИА Новости выразил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков."Примерно должно быть все, как было по Крыму - сначала референдум о признании независимости, референдум о вхождении в состав России (или в рамках одного референдума), далее должен парламент России решать этот вопрос, ну и затем договор", - полагает парламентарий.По словам политика, лучше все эти возможные шаги проводить после завершения боевых действий. Волеизъявление должно быть объективным и независимым - "независимым от собственных эмоций - сегодня народ может сказать одно, в военных условиях, а завтра другое", подчеркнул он.Синельщиков считает, что референдум стоит провести, несмотря на то, что его результаты могут быть не признаны за рубежом. "Дело не в международной общественности, а в жителях Херсонской области - сами-то они этого хотят или нет? А кто знает, может они этого не хотят? Узнать надо, это прежде всего их воля. Конечно, нужен референдум, все остальные - вспомогательные вещи", - констатировал он.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что только сами жители Херсонской области могут определить, каким будет их будущее, РФ же с этим решением согласится. В Херсонской области озвучили несколько предложений, каким может быть будущее региона. Речь шла о возможном объединении Херсонской народной республики, были и инициативы о присоединении к РФ.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.

https://ria.ru/20220428/rubl-1785852369.html

https://ria.ru/20220511/kherson-1787978721.html

https://ria.ru/20220511/kherson-1787911747.html

россия

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, херсонская область , госдума рф, украина, ситуация в днр и лнр