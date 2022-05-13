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В России упростят получение документов об инвалидности - РИА Новости, 13.05.2022
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В России упростят получение документов об инвалидности
В России упростят получение документов об инвалидности - РИА Новости, 13.05.2022
В России упростят получение документов об инвалидности
Минтруд РФ подготовил правила информационного взаимодействия между больницами и бюро медико-социальной экспертизы, что упростит для россиян ее прохождение,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:34
2022-05-13T10:48
общество
россия
медицина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил правила информационного взаимодействия между больницами и бюро медико-социальной экспертизы, что упростит для россиян ее прохождение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Минтруд России подготовил и представил на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий правила информационного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). Документ разработан в связке с новым порядком оформления инвалидности, согласно которому граждане с инвалидностью смогут выбирать заочный или очный формат проведения МСЭ", - говорится в сообщении.Согласно правилам, медицинские организации будут передавать направления на медико-социальную экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медицинские организации в электронном виде.В министерстве уточнили, что граждане будут получать уведомления с указанием актуального статуса процедуры при направлении на медико-социальную экспертизу или в процессе ее проведения.Информатизация бюро МСЭ и взаимодействия с поликлиниками упростит для граждан процедуру экспертизы, обеспечит прозрачность принятия решений при установлении инвалидности и разработке программы реабилитации, добавили в Минтруде.C 1 июля 2022 года начнет действие новый порядок оформления инвалидности. У гражданина появится возможность выбора – проходить экспертизу заочно или лично. При выборе заочной формы решение будет вынесено на основании медицинских документов. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.В министерстве отметили, что личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях - например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования. При этом можно будет выбрать дату и время прохождения процедуры.
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общество, россия, медицина
10:34 13.05.2022 (обновлено: 10:48 13.05.2022)
 
В России упростят получение документов об инвалидности

Минтруд: новые правила упрощают получение документов об инвалидности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил правила информационного взаимодействия между больницами и бюро медико-социальной экспертизы, что упростит для россиян ее прохождение, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минтруд России подготовил и представил на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий правила информационного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ). Документ разработан в связке с новым порядком оформления инвалидности, согласно которому граждане с инвалидностью смогут выбирать заочный или очный формат проведения МСЭ", - говорится в сообщении.
Согласно правилам, медицинские организации будут передавать направления на медико-социальную экспертизу в учреждения МСЭ, а результаты экспертиз и программы дообследования будут передаваться учреждениями МСЭ в медицинские организации в электронном виде.
В министерстве уточнили, что граждане будут получать уведомления с указанием актуального статуса процедуры при направлении на медико-социальную экспертизу или в процессе ее проведения.
Информатизация бюро МСЭ и взаимодействия с поликлиниками упростит для граждан процедуру экспертизы, обеспечит прозрачность принятия решений при установлении инвалидности и разработке программы реабилитации, добавили в Минтруде.
C 1 июля 2022 года начнет действие новый порядок оформления инвалидности. У гражданина появится возможность выбора – проходить экспертизу заочно или лично. При выборе заочной формы решение будет вынесено на основании медицинских документов. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.
В министерстве отметили, что личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях - например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования. При этом можно будет выбрать дату и время прохождения процедуры.
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