Лянка Грыу впервые рассказала о разводе
Лянка Грыу впервые рассказала о разводе с Михаилом Вайнбергом
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Лянка Грыу на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лянка Грыу впервые призналась в разводе с режиссером Михаилом Вайнбергом после 12 лет брака. По словам актрисы, им удалось расстаться без скандалов.
"Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий", – сказала артистка.
В интервью порталу WomanHit Грыу отметила, что они навсегда останутся близкими людьми. Экс-супруги воспитывают сына Максима.
"Мы обожаем своего ребенка и хотим быть для него хорошими родителями. Думаю, мы с Мишей навсегда останемся друг для друга родными людьми. За двенадцать лет брака он дал мне столько любви, поддержки, знаний и жизненного опыта, мы огромный путь прошли вместе. И я всегда буду ему благодарна", – заключила Лянка.
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