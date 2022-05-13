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Лянка Грыу впервые рассказала о разводе - РИА Новости, 13.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220513/gryu-1788351145.html
Лянка Грыу впервые рассказала о разводе
Лянка Грыу впервые рассказала о разводе - РИА Новости, 13.05.2022
Лянка Грыу впервые рассказала о разводе
Лянка Грыу впервые призналась в разводе с режиссером Михаилом Вайнбергом после 12 лет брака. По словам актрисы, им удалось расстаться без скандалов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:52
2022-05-13T15:52
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лянка Грыу впервые призналась в разводе с режиссером Михаилом Вайнбергом после 12 лет брака. По словам актрисы, им удалось расстаться без скандалов.В интервью порталу WomanHit Грыу отметила, что они навсегда останутся близкими людьми. Экс-супруги воспитывают сына Максима.Ранее Грыу рассказала о переезде в Америку.
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знаменитости, шоу-бизнес
15:52 13.05.2022
 
Лянка Грыу впервые рассказала о разводе

Лянка Грыу впервые рассказала о разводе с Михаилом Вайнбергом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Лянка Грыу на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лянка Грыу впервые призналась в разводе с режиссером Михаилом Вайнбергом после 12 лет брака. По словам актрисы, им удалось расстаться без скандалов.

"Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий", – сказала артистка.

В интервью порталу WomanHit Грыу отметила, что они навсегда останутся близкими людьми. Экс-супруги воспитывают сына Максима.

"Мы обожаем своего ребенка и хотим быть для него хорошими родителями. Думаю, мы с Мишей навсегда останемся друг для друга родными людьми. За двенадцать лет брака он дал мне столько любви, поддержки, знаний и жизненного опыта, мы огромный путь прошли вместе. И я всегда буду ему благодарна", – заключила Лянка.

Ранее Грыу рассказала о переезде в Америку.
Евгения Добровольская - Прогон спектакля Свидетель обвинения в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:54Шоубиз
Экс-супруг Евгении Добровольской прокомментировал развод с актрисой
 
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