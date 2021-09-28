https://ria.ru/20210928/gryu-1752161451.html

"Сниматься в кино": Лянка Грыу рассказала о переезде в Америку

"Сниматься в кино": Лянка Грыу рассказала о переезде в Америку - РИА Новости, 28.09.2021

"Сниматься в кино": Лянка Грыу рассказала о переезде в Америку

Актриса Лянка Грыу в программе "Вечерний Ургант" рассказала о переезде в Америку. Она отметила, что хочет заниматься там киноиндустрией. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T21:21

2021-09-28T21:21

2021-09-28T21:21

шоубиз

михаил шуфутинский

актеры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/107999/34/1079993476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_facd7206b66de129f20a98290f3d77ad.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актриса Лянка Грыу в программе "Вечерний Ургант" рассказала о переезде в Америку. Она отметила, что хочет заниматься там киноиндустрией.Актриса нашла себе агента и успела сняться в картине, сыграв русскую героиню. Также фильм артистки отобрали для участия в Нью-Йоркском кинофестивале.Сейчас Лянка живет между двумя странами: она продолжает работать и в российских проектах. Недавно она приезжала на съемки в Торжок. Путь из Америки занял 32 часа.Ранее Михаил Шуфутинский признался, что у него гражданство США, а в России – только постоянный вид на жительство.

https://ria.ru/20210920/kinotavr-1750948230.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шуфутинский, актеры, кино и сериалы