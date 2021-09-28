"Сниматься в кино": Лянка Грыу рассказала о переезде в Америку
Лянка Грыу рассказала о переезде в Америку и первых успехах в зарубежном кино
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Лянка Грыу на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актриса Лянка Грыу в программе "Вечерний Ургант" рассказала о переезде в Америку. Она отметила, что хочет заниматься там киноиндустрией.
"Я приехала как турист и через несколько месяцев решила подать на грин-карту. Так и осталась, тем самым открыла себе возможность работать. Когда у меня появился документ на проживание, меня спросили: "Чем ты хочешь здесь заниматься?". Я ответила: "Единственное, что я умею делать – это сниматься в кино", – сказала Грыу.
Актриса нашла себе агента и успела сняться в картине, сыграв русскую героиню. Также фильм артистки отобрали для участия в Нью-Йоркском кинофестивале.
Сейчас Лянка живет между двумя странами: она продолжает работать и в российских проектах. Недавно она приезжала на съемки в Торжок. Путь из Америки занял 32 часа.
"Есть прямой рейс "Нью-Йорк – Москва", который переходит в некий "Сапсан" до Твери. А от Твери Валера на девятке везет два часа до Торжка", – рассказала актриса.
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