https://ria.ru/20210928/shufutinskiy-1752131197.html
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ - РИА Новости, 28.09.2021
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ
Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:11
2021-09-28T12:11
2021-09-28T12:11
шоубиз
общество
михаил шуфутинский
здоровье
знаменитости
антон красовский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, поэтому на него не распространяются медицинские страховки. В 1990-х артист, по приезде из США, не стал возвращать себе российское гражданство, поскольку не был уверен, где именно хочет остаться. Когда Шуфутинский заболел коронавирусом, он лечился в платной клинике в Москве.С собой у Михаила не было денег, но ему поверили на слово. Певца выписали через семь дней.Шуфутинский более всего известен публике по песне "Третье сентября". Недавно Тюменская радиостанция четыре часа крутила этот хит в эфире.
https://ria.ru/20200928/shufutinskiy-1577883882.html
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общество, михаил шуфутинский, здоровье, знаменитости, антон красовский
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ
Шуфутинский рассказал об отсутствии страховки в РФ из-за американского гражданства