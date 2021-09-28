https://ria.ru/20210928/shufutinskiy-1752131197.html

"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ

"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ - РИА Новости, 28.09.2021

"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ

Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:11

2021-09-28T12:11

2021-09-28T12:11

шоубиз

общество

михаил шуфутинский

здоровье

знаменитости

антон красовский

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, поэтому на него не распространяются медицинские страховки. В 1990-х артист, по приезде из США, не стал возвращать себе российское гражданство, поскольку не был уверен, где именно хочет остаться. Когда Шуфутинский заболел коронавирусом, он лечился в платной клинике в Москве.С собой у Михаила не было денег, но ему поверили на слово. Певца выписали через семь дней.Шуфутинский более всего известен публике по песне "Третье сентября". Недавно Тюменская радиостанция четыре часа крутила этот хит в эфире.

https://ria.ru/20200928/shufutinskiy-1577883882.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил шуфутинский, здоровье, знаменитости, антон красовский