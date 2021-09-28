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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/shufutinskiy-1752131197.html
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ - РИА Новости, 28.09.2021
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ
Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:11
2021-09-28T12:11
шоубиз
общество
михаил шуфутинский
здоровье
знаменитости
антон красовский
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, поэтому на него не распространяются медицинские страховки. В 1990-х артист, по приезде из США, не стал возвращать себе российское гражданство, поскольку не был уверен, где именно хочет остаться. Когда Шуфутинский заболел коронавирусом, он лечился в платной клинике в Москве.С собой у Михаила не было денег, но ему поверили на слово. Певца выписали через семь дней.Шуфутинский более всего известен публике по песне "Третье сентября". Недавно Тюменская радиостанция четыре часа крутила этот хит в эфире.
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общество, михаил шуфутинский, здоровье, знаменитости, антон красовский
12:11 28.09.2021
 
"Остаюсь гражданином США": Шуфутинский рассказал о виде на жительство в РФ

Шуфутинский рассказал об отсутствии страховки в РФ из-за американского гражданства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Михаил Шуфутинский в интервью Антону Красовскому рассказал об американском гражданстве и лечении коронавируса на родине. В России певец имеет вид на жительство, поэтому на него не распространяются медицинские страховки.

"Я по-прежнему остаюсь гражданином США, хотя у меня есть вид на жительство постоянный в России. Поэтому у меня нет никаких страховок здесь, а медицинская страховка, которая мне полагается по возрасту в Америке – ее здесь не принимают", – сказал артист.

В 1990-х артист, по приезде из США, не стал возвращать себе российское гражданство, поскольку не был уверен, где именно хочет остаться.

"Раньше это было нечестно, считалось неправильным. В Америке они не приветствуют двойное гражданство по-моему… Сейчас, на самом деле, мне все равно", – заявил Михаил.

Когда Шуфутинский заболел коронавирусом, он лечился в платной клинике в Москве.

"Я просто не знал, куда меня везут. Мой друг позвонил и сказал: "Тебя везут в Лапино". Мне сделали КТ. Поражение легких было 35 процентов. Мне сказали: "Так, ложимся". Я, конечно, был немного удивлен цифрами, но, когда речь о моем здоровье, меня ничем не испугаешь. Медицина стоит дорого, но в Америке еще дороже", – заключил певец.

С собой у Михаила не было денег, но ему поверили на слово. Певца выписали через семь дней.
Шуфутинский более всего известен публике по песне "Третье сентября". Недавно Тюменская радиостанция четыре часа крутила этот хит в эфире.
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