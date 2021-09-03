https://ria.ru/20210903/pesnya-1748611065.html

Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"

Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября" - РИА Новости, 03.09.2021

Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"

В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:29

2021-09-03T18:29

2021-09-03T20:46

культура

михаил шуфутинский

тюмень

новости культуры

культура

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ТЮМЕНЬ, 3 сен — РИА Новости. В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель вещателя.По его словам, уже третий год подряд в этот день композиция звучит в утреннем шоу "Контора". Постоянные слушатели воспринимают такие эфиры как традицию, публикуют в соцсетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в садик, напевая эту песню.Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты."Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными", — уверен Ильич.В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу "Контора" на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции — придумать, в каком формате праздновать эту дату в четвертый раз.

https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748499693.html

тюмень

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михаил шуфутинский, тюмень, новости культуры, культура