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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/pesnya-1748611065.html
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября" - РИА Новости, 03.09.2021
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"
В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:29
2021-09-03T20:46
культура
михаил шуфутинский
тюмень
новости культуры
культура
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ТЮМЕНЬ, 3 сен — РИА Новости. В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель вещателя.По его словам, уже третий год подряд в этот день композиция звучит в утреннем шоу "Контора". Постоянные слушатели воспринимают такие эфиры как традицию, публикуют в соцсетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в садик, напевая эту песню.Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты."Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными", — уверен Ильич.В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу "Контора" на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции — придумать, в каком формате праздновать эту дату в четвертый раз.
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михаил шуфутинский, тюмень, новости культуры, культура
18:29 03.09.2021 (обновлено: 20:46 03.09.2021)
 
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"

Тюменская радиостанция четыре часа крутила песню "Третье сентября" и ее кавер-версии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТЮМЕНЬ, 3 сен — РИА Новости. В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель вещателя.

"В оригинале она звучала после всех знаковых моментов — в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов — и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности. Поскольку сама по себе песня лиричная, а мы — радиостанция танцевальная, энергичная, хотелось добавлять драйва", — рассказал программный директор Dipol.FM Роман Ильич.

По его словам, уже третий год подряд в этот день композиция звучит в утреннем шоу "Контора". Постоянные слушатели воспринимают такие эфиры как традицию, публикуют в соцсетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в садик, напевая эту песню.
Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты.
"Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными", — уверен Ильич.
В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу "Контора" на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции — придумать, в каком формате праздновать эту дату в четвертый раз.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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