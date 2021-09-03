https://ria.ru/20210903/pesnya-1748611065.html
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября" - РИА Новости, 03.09.2021
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"
В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:29
2021-09-03T18:29
2021-09-03T20:46
культура
михаил шуфутинский
тюмень
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/70/1562417098_0:173:2795:1745_1920x0_80_0_0_b669dc9a07f2a758c386f25d9ce01fd3.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 сен — РИА Новости. В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель вещателя.По его словам, уже третий год подряд в этот день композиция звучит в утреннем шоу "Контора". Постоянные слушатели воспринимают такие эфиры как традицию, публикуют в соцсетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в садик, напевая эту песню.Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты."Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными", — уверен Ильич.В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу "Контора" на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции — придумать, в каком формате праздновать эту дату в четвертый раз.
https://ria.ru/20210903/shufutinskiy-1748499693.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156241/70/1562417098_121:0:2676:1916_1920x0_80_0_0_01a788bb5488f84734f9e845e1568ade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шуфутинский, тюмень, новости культуры, культура
18:29 03.09.2021 (обновлено: 20:46 03.09.2021)
Тюменская радиостанция четыре часа крутила в эфире песню "Третье сентября"
Тюменская радиостанция четыре часа крутила песню "Третье сентября" и ее кавер-версии
ТЮМЕНЬ, 3 сен — РИА Новости.
В эфире тюменской радиостанции Dipol.FM
четыре часа играла песня Михаила Шуфутинского
"Третье сентября" и ее кавер-версии, рассказал РИА Новости представитель вещателя.
"В оригинале она звучала после всех знаковых моментов — в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов — и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности. Поскольку сама по себе песня лиричная, а мы — радиостанция танцевальная, энергичная, хотелось добавлять драйва", — рассказал программный директор Dipol.FM Роман Ильич.
По его словам, уже третий год подряд в этот день композиция звучит в утреннем шоу "Контора". Постоянные слушатели воспринимают такие эфиры как традицию, публикуют в соцсетях сторис о том, как едут на работу или везут детей в садик, напевая эту песню.
Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты.
"Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными", — уверен Ильич.
В следующем году 3 сентября выпадает на субботу. Поскольку утреннее шоу "Контора" на радиостанции выходит по будням, теперь задача редакции — придумать, в каком формате праздновать эту дату в четвертый раз.