https://ria.ru/20220513/gaz-1788294356.html

В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы

В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы - РИА Новости, 13.05.2022

В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы

Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:27

2022-05-13T12:27

2022-05-13T12:53

финляндия

экономика

цены на нефть

газпром

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за подробностями все-таки нужно обращаться в "Газпром"."Газпром" поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И "Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения (о планах "Газпрома" прекратить поставки газа в Финляндию) - это очередная газетная утка", - сказал Песков журналистам.Таких планов нет, подчеркнул он. Вместе с тем, Песков посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндией в "Газпроме".

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html

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Кирилл Волков

финляндия, экономика, цены на нефть, газпром, россия, дмитрий песков