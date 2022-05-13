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В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы - РИА Новости, 13.05.2022
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В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы
Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:27
2022-05-13T12:53
финляндия
экономика
цены на нефть
газпром
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за подробностями все-таки нужно обращаться в "Газпром"."Газпром" поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И "Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения (о планах "Газпрома" прекратить поставки газа в Финляндию) - это очередная газетная утка", - сказал Песков журналистам.Таких планов нет, подчеркнул он. Вместе с тем, Песков посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндией в "Газпроме".
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финляндия, экономика, цены на нефть, газпром, россия, дмитрий песков
12:27 13.05.2022 (обновлено: 12:53 13.05.2022)
 
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы

Песков опроверг сообщения о планах России прекратить поставки газа в Финляндию

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке
Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за подробностями все-таки нужно обращаться в "Газпром".
"Газпром" поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И "Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения (о планах "Газпрома" прекратить поставки газа в Финляндию) - это очередная газетная утка", - сказал Песков журналистам.
Таких планов нет, подчеркнул он. Вместе с тем, Песков посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндией в "Газпроме".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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ФинляндияЭкономикаЦены на нефтьГазпромРоссияДмитрий Песков
 
 
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