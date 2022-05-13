https://ria.ru/20220513/gaz-1788294356.html
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы
Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:27
2022-05-13T12:27
2022-05-13T12:53
финляндия
экономика
цены на нефть
газпром
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Планов по прекращению поставок газа в Финляндию нет, это очередная "газетная утка", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что за подробностями все-таки нужно обращаться в "Газпром"."Газпром" поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И "Газпром" неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения (о планах "Газпрома" прекратить поставки газа в Финляндию) - это очередная газетная утка", - сказал Песков журналистам.Таких планов нет, подчеркнул он. Вместе с тем, Песков посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндией в "Газпроме".
https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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финляндия, экономика, цены на нефть, газпром, россия, дмитрий песков
12:27 13.05.2022 (обновлено: 12:53 13.05.2022)
В Кремле опровергли сообщения об отключении газа Финляндии с пятницы
Песков опроверг сообщения о планах России прекратить поставки газа в Финляндию