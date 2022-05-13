02:11 13.05.2022 (обновлено: 09:22 13.05.2022)
NoonPost: Россия возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС
NP: Россия возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС при снижении поставок
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС, написал в статье для агентства NoonPost обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда.
Публицист пришел к такому выводу после того, как Москва выразила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода "Нигерия — Марокко". По его словам, этот проект представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от голубого топлива из России за счет поставок из Египта, Израиля, Сенегала, Анголы и Нигерии.
"Помимо минимизации ущерба от введения антироссийских санкций, русские хотят сохранить статус "газового короля". Таким образом, либо Россия останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо возьмет под контроль любой проект, который она сочтет альтернативой российскому газу", — считает Абдель Хаким ар-Рувейда.
Как отметил обозреватель, таким образом российская сторона также планирует использовать колоссальный опыт в строительстве подводных трубопроводов и расширить свое влияние в Африке.
"Запад постарается помешать России заключить сделку с Нигерией и Марокко по строительству газопровода", — предположил автор материала.
Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров. Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который должен соединить его государство и североафриканскую страну с Европой.
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