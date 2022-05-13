https://ria.ru/20220513/gaz-1788235141.html

NoonPost: Россия возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС

NoonPost: Россия возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС - РИА Новости, 13.05.2022

NoonPost: Россия возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС

В случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС, написал в РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:11

2022-05-13T02:11

2022-05-13T09:22

россия

нигерия

в мире

экономика

европа

африка

сенегал

ангола

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В случае снижения поставок российского газа в европейские страны Москва, вероятно, попытается взять под контроль альтернативные источники газа для ЕС, написал в статье для агентства NoonPost обозреватель Абдель Хаким ар-Рувейда.Публицист пришел к такому выводу после того, как Москва выразила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода "Нигерия — Марокко". По его словам, этот проект представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от голубого топлива из России за счет поставок из Египта, Израиля, Сенегала, Анголы и Нигерии.Как отметил обозреватель, таким образом российская сторона также планирует использовать колоссальный опыт в строительстве подводных трубопроводов и расширить свое влияние в Африке."Запад постарается помешать России заключить сделку с Нигерией и Марокко по строительству газопровода", — предположил автор материала.Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров. Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который должен соединить его государство и североафриканскую страну с Европой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220507/gaz-1787342602.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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россия, нигерия, в мире, экономика, европа, африка, сенегал, ангола, египет, марокко, израиль