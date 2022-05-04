https://ria.ru/20220504/nigeriya-1786708181.html

В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода в Африке

В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода в Африке - РИА Новости, 04.05.2022

В Нигерии заявили об интересе России к строительству газопровода в Африке

Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, заявил министр нефтяных... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T05:39

2022-05-04T05:39

2022-05-04T11:25

экономика

мухаммад бухари

нигерия

марокко

абуджа

в мире

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия выражает интерес к инвестициям в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы, заявил министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва, слова которого приводит Reuters.Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ "через множество африканских стран до самого края континента", где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Правительство надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Мухаммада Бухари.Марокко и Нигерия подписали соглашение о строительстве газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.

https://ria.ru/20220228/gaz-1775571694.html

нигерия

марокко

абуджа

россия

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экономика, мухаммад бухари, нигерия, марокко, абуджа, в мире, россия