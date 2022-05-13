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В посольстве Афганистана в Москве рассказали о проблемном вопросе с флагом
В посольстве Афганистана в Москве рассказали о проблемном вопросе с флагом - РИА Новости, 13.05.2022
В посольстве Афганистана в Москве рассказали о проблемном вопросе с флагом
Вопрос о флаге на здании афганского посольства в Москве еще не решен, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T06:43
2022-05-13T06:43
2022-05-13T06:43
джамал насир гарвал
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вопрос о флаге на здании афганского посольства в Москве еще не решен, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал."У нас пока тот флаг, который был раньше, мы его используем как символ, как наш флаг. А будет ли замена или нет? Дискуссии продолжаются. Может быть, этот флаг останется и в будущем тоже. Но, повторюсь, этот вопрос еще не решен. Даже в Афганистане, в столице страны, Кабуле, во многих местах старый флаг висит. Мы (в Афганистане — ред.) используем оба флага", — сказал Гарвал.Джавал Насир Гарвал, назначенный талибами, приступил к работе в Москве в начале апреля, после того как МИД РФ выдал ему официальную аккредитацию.
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джамал насир гарвал, в мире, афганистан, россия, москва
В посольстве Афганистана в Москве рассказали о проблемном вопросе с флагом
Дипломат Гарвал: вопрос о флаге на посольстве Афганистана еще не решен