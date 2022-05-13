Рейтинг@Mail.ru
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788239198.html
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2022
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области
Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T05:09
2022-05-13T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
украина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa456e2c728ec8cbafc6eb88fa04a68b.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны.Людей вывозили на автобусах, желающие могли также уехать на личном транспорте. Военнослужащие обеспечили безопасность колонн при перемещении на территорию России."Я хочу попасть к моей дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немножко не хватает денег. У меня произошла беда, и она не знает о моем приезде. Я хочу доехать до нее и вместе с ней быть. Низкий поклон нашим военным — русским!" — сказала одна из жительниц Херсонской области.В Минобороны подчеркнули, что иностранцев эвакуировали в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.Всего с начала военной спецоперации из Херсонской области в Крым вывезли около 700 граждан иностранных государств.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
россия
херсонская область
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_fccb941559d860a1577114fed0afee8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , украина, москва
05:09 13.05.2022 (обновлено: 08:46 13.05.2022)
 
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области

Минобороны обеспечило эвакуацию на территорию России 127 человек из Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны.

"Была организована безопасная доставка 127 граждан России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины на территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.

Людей вывозили на автобусах, желающие могли также уехать на личном транспорте. Военнослужащие обеспечили безопасность колонн при перемещении на территорию России.
"Я хочу попасть к моей дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немножко не хватает денег. У меня произошла беда, и она не знает о моем приезде. Я хочу доехать до нее и вместе с ней быть. Низкий поклон нашим военным — русским!" — сказала одна из жительниц Херсонской области.
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 22:28Специальная военная операция на Украине
Россия готова открыть новые коридоры на Украине для эвакуации гражданских
В Минобороны подчеркнули, что иностранцев эвакуировали в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.
Всего с начала военной спецоперации из Херсонской области в Крым вывезли около 700 граждан иностранных государств.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
Вчера, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьУкраинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала