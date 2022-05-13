05:09 13.05.2022 (обновлено: 08:46 13.05.2022)
Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области
Минобороны обеспечило эвакуацию на территорию России 127 человек из Херсонской области
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте
Автобусы с беженцами стоят в очереди на проверку в фильтрационном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны.
"Была организована безопасная доставка 127 граждан России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины на территорию Российской Федерации", — говорится в публикации.
Людей вывозили на автобусах, желающие могли также уехать на личном транспорте. Военнослужащие обеспечили безопасность колонн при перемещении на территорию России.
"Я хочу попасть к моей дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немножко не хватает денег. У меня произошла беда, и она не знает о моем приезде. Я хочу доехать до нее и вместе с ней быть. Низкий поклон нашим военным — русским!" — сказала одна из жительниц Херсонской области.
В Минобороны подчеркнули, что иностранцев эвакуировали в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.
Всего с начала военной спецоперации из Херсонской области в Крым вывезли около 700 граждан иностранных государств.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.