https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788239198.html

Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области

Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2022

Минобороны обеспечило эвакуацию в Россию 127 человек из Херсонской области

Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T05:09

2022-05-13T05:09

2022-05-13T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

украина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389048_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa456e2c728ec8cbafc6eb88fa04a68b.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские военные помогли выехать из Херсонской области почти 130 гражданам разных стран, сообщает Минобороны.Людей вывозили на автобусах, желающие могли также уехать на личном транспорте. Военнослужащие обеспечили безопасность колонн при перемещении на территорию России."Я хочу попасть к моей дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немножко не хватает денег. У меня произошла беда, и она не знает о моем приезде. Я хочу доехать до нее и вместе с ней быть. Низкий поклон нашим военным — русским!" — сказала одна из жительниц Херсонской области.В Минобороны подчеркнули, что иностранцев эвакуировали в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.Всего с начала военной спецоперации из Херсонской области в Крым вывезли около 700 граждан иностранных государств.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/koridory-1788222162.html

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

россия

херсонская область

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсонская область , украина, москва