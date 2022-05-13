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Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 13.05.2022
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Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 13.05.2022
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества
Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:10
2022-05-13T17:10
в мире
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таджикистан
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и взаимном доверии. Было также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД.С точки зрения укрепления политических связей между Арменией и Таджикистаном собеседники отметили важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметили в пресс-службе."Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220412/granitsa-1783217561.html
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в мире, армения, таджикистан
17:10 13.05.2022
 
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

Мирзоян и Мухриддин обсудили в Душанбе перспективы двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и взаимном доверии. Было также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД.
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С точки зрения укрепления политических связей между Арменией и Таджикистаном собеседники отметили важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметили в пресс-службе.
"Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
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