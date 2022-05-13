https://ria.ru/20220513/dushanbe-1788388446.html

Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 13.05.2022

Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества

Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:10

2022-05-13T17:10

2022-05-13T17:10

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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и взаимном доверии. Было также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД.С точки зрения укрепления политических связей между Арменией и Таджикистаном собеседники отметили важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметили в пресс-службе."Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220412/granitsa-1783217561.html

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