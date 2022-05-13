https://ria.ru/20220513/dushanbe-1788388446.html
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 13.05.2022
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества
Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:10
2022-05-13T17:10
2022-05-13T17:10
в мире
армения
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788198698_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_744d63231f66c695ec8e13ff3847d531.jpg
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и взаимном доверии. Было также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД.С точки зрения укрепления политических связей между Арменией и Таджикистаном собеседники отметили важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметили в пресс-службе."Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220412/granitsa-1783217561.html
https://ria.ru/20220415/konflikt-1783726964.html
армения
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788198698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45a3eb2af5d36edaf05950d64e093c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, таджикистан
Главы МИД Армении и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества
Мирзоян и Мухриддин обсудили в Душанбе перспективы двустороннего сотрудничества
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана Арарат Мирзоян и Сироджиддин Мухриддин обсудили в пятницу в Душанбе перспективы двустороннего взаимодействия, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Мирзоян и Мухриддин выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, основанного на взаимопонимании и взаимном доверии. Было также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления армяно-таджикских дипломатических отношений, что является хорошей возможностью подвести итоги зарегистрированных достижений и наметить новые направления для расширения сотрудничества", - говорится на сайте МИД.
С точки зрения укрепления политических связей между Арменией
и Таджикистаном
собеседники отметили важность проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, отметили в пресс-службе.
"Особое внимание было уделено усилиям по полноценному использованию потенциала торгово-экономического сотрудничества, и в этой связи была отмечена важность активизации работы армяно-таджикской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран на многосторонних площадках", - говорится в сообщении.