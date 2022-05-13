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Биография Халифы бен Зейда Аль Нахайяна

Биография Халифы бен Зейда Аль Нахайяна - РИА Новости, 13.05.2022

Биография Халифы бен Зейда Аль Нахайяна

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:27

2022-05-13T15:27

2022-05-13T15:27

справки

оаэ

халифа бен зейид аль нахайян

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зейд Аль Нахайян родился 7 сентября 1948 года. Старший сын шейха Зейда бен Султана Аль Нахайяна (1918-2004), первого президента ОАЭ, и его супруги Хиссы бинт Мохаммед бин Халифа бин Зейд Аль Нахайян.Принадлежит к племени бани яс, которое считается материнским племенем для большинства арабских племен, поселившихся на территории, известной сегодня как Объединенные Арабские Эмираты.Халифа бен Зейд Аль Нахайян окончил Королевскую военную академию Сандхерст (The Royal Military Academy Sandhurst) в Лондоне (Великобритания).Был правой рукой отца, сопровождал его во время визитов.В 1966 году стал главой суда Восточного района эмирата Абу-Даби.В 1969 году стал наследным принцем эмирата Абу-Даби. Возглавил силы обороны Абу-Даби. В 1971-1974 годах – премьер-министр, министр обороны и финансов Абу-Даби.В 1973 году – заместитель премьер-министра в правительстве ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты были созданы в декабре 1971 года в результате объединения эмиратов Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайр и Умм-эль-Кайвайн, в феврале 1972 года к ОАЭ присоединился эмират Рас-эль-Хайма). В 1974 году занял пост председателя Исполнительного совета Абу-Даби, который заменил местное правительство в эмирате.В 1976 году создал и возглавил Инвестиционное управление Абу-Даби.В 1976 году был назначен заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.В 1981 году шейх Халифа учредил Департамент социальных служб и коммерческих зданий Абу-Даби (известный как Комитет Халифа). Департамент предоставляет гражданам ссуды на строительство.Занимал ряд важных правительственных постов в Абу-Даби. В частности, возглавлял Высший совет по нефти, чьи регулирующие полномочия были объединены с Высшим советом по финансово-экономическим вопросам в 2020 году. До 2006 года он также был председателем Фонда развития Абу-Даби (ADFD). Был почетным председателем Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD).Шейх Халифа вступил в должность правителя Абу-Даби и президента Объединенных Арабских Эмиратов 3 ноября 2004 года. Он сменил своего отца, покойного шейха Зейда бен Султана Аль Нахайяна, который занимал пост президента ОАЭ с 1971 по 2004 год. Будучи главой государства, он также занимал пост верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.После избрания президентом шейх Халифа запустил стратегический план по достижению сбалансированного и устойчивого развития ОАЭ. Шейх Халифа руководил развитием нефтегазового сектора и перерабатывающих отраслей, которые успешно способствовали диверсификации экономики страны.В 2014 году шейх Халифа перенес инсульт. В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Зейду.13 мая 2022 года стало известно, что Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни. Являлся одним из самых богатых монархов в мире. Помимо контроля над нефтяными запасами в размере 97,8 миллиарда баррелей, он управлял одним из крупнейших суверенных фондов благосостояния с заявленными активами в размере 830 миллиардов долларов.В 2018 году журнал Forbes включал шейха Халифу в список самых влиятельных людей мира. В его честь названо самое высокое строение в мире – небоскреб "Бурдж Халифа".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, оаэ, халифа бен зейид аль нахайян