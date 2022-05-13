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Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 13.05.2022

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:23

2022-05-13T13:23

2022-05-13T17:22

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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство."Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", — говорится в сообщении.Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна.В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.

https://ria.ru/20220512/mid-1788223496.html

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