Рейтинг@Mail.ru
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/oae-1788311134.html
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 13.05.2022
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:23
2022-05-13T17:22
в мире
оаэ
абу-даби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788311670_0:41:1452:858_1920x0_80_0_0_6a9a158b61466c93d3e5461469d682b4.jpg
ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство."Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", — говорится в сообщении.Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна.В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.
https://ria.ru/20220512/mid-1788223496.html
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788311670_0:0:1452:1089_1920x0_80_0_0_cb1213e7d297be60b12b32473890e26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, абу-даби
13:23 13.05.2022 (обновлено: 17:22 13.05.2022)
 
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

© AP Photo / Kirsty WigglesworthХалифа бен Заид Аль Нахайян
Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Халифа бен Заид Аль Нахайян
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство.
"Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", — говорится в сообщении.
Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна.
В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:44
МИД: Россия вносит активный вклад в решение конфликтов на Ближнем Востоке
 
В миреОАЭАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала