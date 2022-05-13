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Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 13.05.2022
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:23
2022-05-13T13:23
2022-05-13T17:22
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ДОХА, 13 мая — РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило официальное Эмиратское агентство."Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна", — говорится в сообщении.Он был старшим сыном основателя Эмиратов Заида Аль Нахайяна.В последние годы президент ОАЭ почти не занимался государственными делами, поручив управление страной наследному принцу столичного эмирата Абу-Даби Мухаммеду бен Халифе Аль Нахайяну.
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в мире, оаэ, абу-даби
13:23 13.05.2022 (обновлено: 17:22 13.05.2022)
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян