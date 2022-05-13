https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html
Сергей Безруков заступился за Rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube - РИА Новости, 13.05.2022
Сергей Безруков заступился за Rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. "В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское "Чему смеетесь?" Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной", — заявил актер. По его мнению, главное, что сервис работает, и "что режиссеры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть".Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. 11 мая сервис возобновил работу.
https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube, недавно возобновивший работу после кибератаки
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал
в своем Telegram-канале.
"В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское "Чему смеетесь?" Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной", — заявил актер.
По его мнению, главное, что сервис работает, и "что режиссеры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть".
Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. 11 мая сервис возобновил
работу.