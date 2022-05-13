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Сергей Безруков заступился за Rutube - РИА Новости, 13.05.2022
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Культура
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Сергей Безруков заступился за Rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube - РИА Новости, 13.05.2022
Сергей Безруков заступился за Rutube
Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
культура
новости культуры
знаменитости
звезды
rutube
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. "В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское "Чему смеетесь?" Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной", — заявил актер. По его мнению, главное, что сервис работает, и "что режиссеры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть".Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. 11 мая сервис возобновил работу.
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новости культуры, знаменитости, звезды, rutube
14:21 13.05.2022
 
Сергей Безруков заступился за Rutube

Сергей Безруков заступился за Rutube, недавно возобновивший работу после кибератаки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале.
"В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское "Чему смеетесь?" Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной", — заявил актер.
По его мнению, главное, что сервис работает, и "что режиссеры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть".
Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. 11 мая сервис возобновил работу.
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