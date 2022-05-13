https://ria.ru/20220513/bezrukov-1788325077.html

Сергей Безруков заступился за Rutube

Сергей Безруков заступился за Rutube - РИА Новости, 13.05.2022

Сергей Безруков заступился за Rutube

Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

rutube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155002/85/1550028502_0:200:2788:1768_1920x0_80_0_0_80d463e32ea1c96e486b3f8f4e057963.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Сергей Безруков заступился за Rutube. Пост в защиту сервиса он опубликовал в своем Telegram-канале. "В злорадных шутках про падение Rutube все больше слышится гоголевское "Чему смеетесь?" Понятно же, что долгое время сервис был никому не нужен и его инфраструктуре, а уж тем более защите, не уделяли должного внимания. Но сейчас, спасибо хакерам, слабые места устранят и площадку сделают более жизнеспособной", — заявил актер. По его мнению, главное, что сервис работает, и "что режиссеры могут продолжать выкладывать там фильмы и спектакли, а зрители — их смотреть".Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. 11 мая сервис возобновил работу.

https://ria.ru/20220512/universal-1788126195.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, rutube