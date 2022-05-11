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Rutube возобновил работу после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
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Rutube возобновил работу после кибератаки
Rutube возобновил работу после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
Rutube возобновил работу после кибератаки
Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:56
2022-05-11T21:12
rutube
россия
происшествия
интернет
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-канале видеохостинга появилась информация, что команда сервиса успешно завершила первый этап восстановления функционала платформы после мощной кибератаки.Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.Также в компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву, вся библиотека файлов, включая пользовательский контент, сохранилась.
https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html
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rutube, россия, происшествия, интернет
19:56 11.05.2022 (обновлено: 21:12 11.05.2022)
 
Rutube возобновил работу после кибератаки

Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки

© Фото : RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© Фото : Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале видеохостинга появилась информация, что команда сервиса успешно завершила первый этап восстановления функционала платформы после мощной кибератаки.
Стенд российского видеохостинга RuTube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 12:34
Group-IB опровергла сообщения об использовании Rutube продуктов компании
Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
Также в компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву, вся библиотека файлов, включая пользовательский контент, сохранилась.
Стенд компании Rutube - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
Вчера, 19:15
Депутат предположил, что атаковавшим Rutube хакерам помог бывший сотрудник
 
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