https://ria.ru/20220511/rutube-1787992919.html
Rutube возобновил работу после кибератаки
Rutube возобновил работу после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022
Rutube возобновил работу после кибератаки
Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T19:56
2022-05-11T19:56
2022-05-11T21:12
rutube
россия
происшествия
интернет
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-канале видеохостинга появилась информация, что команда сервиса успешно завершила первый этап восстановления функционала платформы после мощной кибератаки.Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.Также в компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву, вся библиотека файлов, включая пользовательский контент, сохранилась.
https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html
https://ria.ru/20220511/rutube-1787986796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rutube, россия, происшествия, интернет
19:56 11.05.2022 (обновлено: 21:12 11.05.2022)
Rutube возобновил работу после кибератаки
Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в Telegram-канале видеохостинга появилась информация, что команда сервиса успешно завершила первый этап восстановления функционала платформы после мощной кибератаки.
Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.
Также в компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву, вся библиотека файлов, включая пользовательский контент, сохранилась.