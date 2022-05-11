https://ria.ru/20220511/rutube-1787992919.html

Rutube возобновил работу после кибератаки

Rutube возобновил работу после кибератаки - РИА Новости, 11.05.2022

Rutube возобновил работу после кибератаки

Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T19:56

2022-05-11T19:56

2022-05-11T21:12

rutube

россия

происшествия

интернет

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Видеохостинг Rutube возобновил работу после кибератаки, сообщил корреспондент РИА Новости.Ранее в Telegram-канале видеохостинга появилась информация, что команда сервиса успешно завершила первый этап восстановления функционала платформы после мощной кибератаки.Rutube подвергся хакерской атаке 9 мая. На следующий день СМИ распространили данные о якобы утере исходного кода сайта, но в компании эту информацию опровергли. Сейчас идут работы по обеспечению безопасности.Также в компании подчеркнули, что злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву, вся библиотека файлов, включая пользовательский контент, сохранилась.

https://ria.ru/20220511/rutube-1787878097.html

https://ria.ru/20220511/rutube-1787986796.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

rutube, россия, происшествия, интернет