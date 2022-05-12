https://ria.ru/20220512/vzaimodeystvie-1788030484.html

Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер

Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер - РИА Новости, 12.05.2022

Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и Евросоюз... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T05:16

2022-05-12T05:16

2022-05-12T05:16

в мире

фумио кисида

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

япония

россия

украина

еврокомиссия

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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и Евросоюз в свете событий на Украине продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию.Японский премьер отметил, что Токио будет продолжать тесное взаимодействие с Евросоюзом с целью осуществления жестких санкций против России и оказанию поддержки Украине."Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона", — добавил Кисида.В четверг в Токио проходит 28-ой саммит Япония-ЕС с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля. Как ожидается, по итогам встречи будет принято совместное заявление, а также объявлено о формировании партнерства в цифровой сфере между Японией и Европейским союзом, что станет первым подобным партнерством для ЕС.

https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html

япония

россия

украина

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в мире, фумио кисида, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, япония, россия, украина, еврокомиссия, евросовет, евросоюз, токио