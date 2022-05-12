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Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер - РИА Новости, 12.05.2022
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Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер
Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер - РИА Новости, 12.05.2022
Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и Евросоюз... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T05:16
2022-05-12T05:16
в мире
фумио кисида
урсула фон дер ляйен
шарль мишель
япония
россия
украина
еврокомиссия
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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и Евросоюз в свете событий на Украине продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию.Японский премьер отметил, что Токио будет продолжать тесное взаимодействие с Евросоюзом с целью осуществления жестких санкций против России и оказанию поддержки Украине."Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона", — добавил Кисида.В четверг в Токио проходит 28-ой саммит Япония-ЕС с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля. Как ожидается, по итогам встречи будет принято совместное заявление, а также объявлено о формировании партнерства в цифровой сфере между Японией и Европейским союзом, что станет первым подобным партнерством для ЕС.
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в мире, фумио кисида, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, япония, россия, украина, еврокомиссия, евросовет, евросоюз, токио
05:16 12.05.2022
 
Япония продолжит обсуждать с ЕС меры против России, заявил премьер

Премьер Кисида: Япония продолжит обсуждать с ЕС ситуацию на Украине и меры против России

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Япония и Евросоюз в свете событий на Украине продолжат тесное взаимодействие с целью усиления давления на Россию.

"Вторжение России на Украину подрывает основы мирового порядка", — приводит слова главы японского правительства агентство Киодо.

Японский премьер отметил, что Токио будет продолжать тесное взаимодействие с Евросоюзом с целью осуществления жестких санкций против России и оказанию поддержки Украине.
"Мы бы также хотели усилить сотрудничество между Японией и ЕС, которые разделяют базовые принципы, с целью реализации "свободного и открытого индо-тихоокеанского" региона", — добавил Кисида.
В четверг в Токио проходит 28-ой саммит Япония-ЕС с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля. Как ожидается, по итогам встречи будет принято совместное заявление, а также объявлено о формировании партнерства в цифровой сфере между Японией и Европейским союзом, что станет первым подобным партнерством для ЕС.
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В миреФумио КисидаУрсула фон дер ЛяйенШарль МишельЯпонияРоссияУкраинаЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюзТокио
 
 
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