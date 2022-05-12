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В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.05.2022
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В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.05.2022
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:25
2022-05-12T17:01
россия
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.Она напомнила, что закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов."Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался", - заключила политик.
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россия, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
16:25 12.05.2022 (обновлено: 17:01 12.05.2022)
 
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов

Матвиенко: в Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.
Она напомнила, что закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов.
"Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался", - заключила политик.
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РоссияПолитикаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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