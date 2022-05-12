https://ria.ru/20220512/vybory-1788157352.html

В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов

В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.05.2022

В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов. РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:25

2022-05-12T16:25

2022-05-12T17:01

россия

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.Она напомнила, что закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов."Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался", - заключила политик.

https://ria.ru/20220511/regiony-1787972188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко