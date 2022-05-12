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В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов - РИА Новости, 12.05.2022
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T16:25
2022-05-12T16:25
2022-05-12T17:01
россия
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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АШХАБАД, 12 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала обычным рабочим процессом отставку ряда губернаторов, отметив, что в сентябре пройдет плановая ротация глав регионов.Она напомнила, что закон позволяет региональным парламентам принимать решения в своих уставах о порядке выборов."Если кто-то из субъектов Федерации внесет изменения в устав, я не исключаю такой вариант. Но ни в Совете Федерации, ни в комитетах СФ вопрос об отмене выборов (в этом году) не обсуждался", - заключила политик.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко
16:25 12.05.2022 (обновлено: 17:01 12.05.2022)
В Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов
Матвиенко: в Совете Федерации не обсуждали отмену прямых выборов губернаторов