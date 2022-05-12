https://ria.ru/20220512/vstrecha-1788130599.html

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе - РИА Новости, 12.05.2022

Главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут встречу в Душанбе

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях СМИД СНГ в Душанбе трехстороннюю... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:57

2022-05-12T14:57

2022-05-12T14:57

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ДУШАНБЕ, 12 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях СМИД СНГ в Душанбе трехстороннюю встречу."Сегодня же здесь у нас хорошая возможность провести трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, посмотреть, как выполняются три трехсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года", - сказал Лавров на двусторонней встрече с Байрамовым.Лавров подчеркнул, что их встреча проходит в тот период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия. "Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов", - указал Лавров.Глава МИД РФ отметил и экономическое взаимодействие Москвы и Баку. "Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который был свое время был инициирован президентом Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются", - добавил он.

https://ria.ru/20220511/ssha-1788005208.html

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786975537.html

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россия, москва, баку