Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне
Эммануил Виторган восхитил Сеть спортивным внешним видом в бассейне на отдыхе
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался профессиональным спортом.
"Не помню год… Когда-то был чемпионом Российской Федерации среди юношей по водному поло", – написал Виторган.
© @emmanuil_vitorganКадр видео, опубликованного Эммануилом Виторганом
© @emmanuil_vitorgan
Кадр видео, опубликованного Эммануилом Виторганом
Поклонники оценили физическую форму 82-летнего актера.
"Красавчик и талант", "Статный мужчина", "Техника кроля просто супер", – отметили пользователи.
Виторган – многодетный отец. Помимо двоих старших детей в 2018 и 2019 годах у него с супругой Ириной родились погодки Этель и Клара.
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