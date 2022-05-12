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Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне - РИА Новости, 12.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220512/vitorgan-1788092246.html
Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне
Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне - РИА Новости, 12.05.2022
Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне
Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T12:47
2022-05-12T12:47
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
эммануил виторган
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался профессиональным спортом.Поклонники оценили физическую форму 82-летнего актера.Виторган – многодетный отец. Помимо двоих старших детей в 2018 и 2019 годах у него с супругой Ириной родились погодки Этель и Клара.
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знаменитости, шоу-бизнес, эммануил виторган
12:47 12.05.2022
 
Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне

Эммануил Виторган восхитил Сеть спортивным внешним видом в бассейне на отдыхе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался профессиональным спортом.

"Не помню год… Когда-то был чемпионом Российской Федерации среди юношей по водному поло", – написал Виторган.

© @emmanuil_vitorganКадр видео, опубликованного Эммануилом Виторганом
Кадр видео, опубликованного Эммануилом Виторганом
© @emmanuil_vitorgan
Кадр видео, опубликованного Эммануилом Виторганом
Поклонники оценили физическую форму 82-летнего актера.

"Красавчик и талант", "Статный мужчина", "Техника кроля просто супер", – отметили пользователи.

Виторган – многодетный отец. Помимо двоих старших детей в 2018 и 2019 годах у него с супругой Ириной родились погодки Этель и Клара.
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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