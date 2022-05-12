https://ria.ru/20220512/vitorgan-1788092246.html

Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне

Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне - РИА Новости, 12.05.2022

Эммануил Виторган восхитил Сеть внешним видом в бассейне

Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T12:47

2022-05-12T12:47

2022-05-12T12:47

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эммануил виторган

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эммануил Виторган восхитил пользователей социальных сетей свежим видео, где он плавает в бассейне на отдыхе. Актер отметил, что когда-то занимался профессиональным спортом.Поклонники оценили физическую форму 82-летнего актера.Виторган – многодетный отец. Помимо двоих старших детей в 2018 и 2019 годах у него с супругой Ириной родились погодки Этель и Клара.

https://ria.ru/20201002/vitorgan-1578116219.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, эммануил виторган