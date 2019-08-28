Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Он опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует вместе с женой Ириной Млодик, старшей дочерью Этель и новорожденным ребенком.

Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.