Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Актер Эммануил Виторган стал отцом.
Он опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует вместе с женой Ириной Млодик, старшей дочерью Этель и новорожденным ребенком.
"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... Кларочка!" — прокомментировал артист фото.
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.