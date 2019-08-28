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РИА Новости

Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

13:49 28.08.2019 (обновлено: 14:46 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Актер Эммануил Виторган стал отцом.
Он опубликовал в Instagram снимок, на котором он позирует вместе с женой Ириной Млодик, старшей дочерью Этель и новорожденным ребенком.
"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... Кларочка!" прокомментировал артист фото.
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана. Также у артиста есть дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, сын Максим от второго брака с Аллой Балтер и Этель от Ирины Млодик, родившаяся в 2018 году. Также у артиста пять внуков и два правнука.
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Обсудить 39
Эммануил Виторган
Популярные комментарии
времени мало... их еще поднять надо... а родить и взвалить воспитание на старшего сына - ума большого не надо, технологии сейчас позволяют это делать
28 августа, 14:15
Лариса Ильина
5030415
Браво!!! Поздравляю!!!
28 августа, 14:03
ggoldmikron
30532217
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