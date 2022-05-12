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Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого в ДНР украинскими войсками

Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого в ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 12.05.2022

Один человек погиб при обстреле Верхнеторецкого в ДНР украинскими войсками

Один человек погиб и еще один получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой народной республике со стороны украинских... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T16:12

2022-05-12T16:12

2022-05-12T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Один человек погиб и еще один получил ранение в результате обстрела населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Верхнеторецком погиб мужчина и получила ранение женщина. Подробности уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс