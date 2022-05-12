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Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов - РИА Новости, 12.05.2022
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Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов
Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов - РИА Новости, 12.05.2022
Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов
Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов по всей стране, сообщили журналистам в четверг в фонде. РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T19:29
2022-05-12T19:29
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов по всей стране, сообщили журналистам в четверг в фонде."Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" запустил онлайн-платформу "Верный друг", на которой любой желающий может создать свой сбор в поддержку неизлечимо больных взрослых и детей и предложить своим друзьям и коллегам подключиться к нему. Один из первых сборов запустила учредитель фонда Нюта Федермессер. В свой день рождения она предлагает сторонникам фонда и друзьям собрать средства для того, чтобы поддержать хосписы для взрослых и детей в разных регионах", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас в фонд приходит все больше запросов на поддержку из разных городов: из Самары, Ижевска, Пскова, Петербурга, Перми, Твери. Нужны средства на оплату работы служб паллиативной помощи на дому, закупку респираторного оборудования, лечебного питания, обучение специалистов."У человека есть право помогать или не помогать, делать это тихо или громко. Но если б я могла на это влиять, я бы сказала: "Друзья, помогайте громко!". Потому что тогда благотворительность и добрые дела становятся нормой, гигиеной. Если я делаю что-то хорошее и у меня есть силы об этом говорить, то это умножает эффект. За мной могут последовать другие люди. Чем больше нас будет, тем больше помощи мы сможем оказать тем, кто неизлечимо болен", - цитируют в сообщении учредителя фонда Нюту Федермессер.
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нюта федермессер, самара, ижевск, псков
19:29 12.05.2022
 
Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов

Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов

© Фонд помощи хосписам "Вера"Логотип фонда помощи хосписам "Вера"
Логотип фонда помощи хосписам Вера
© Фонд помощи хосписам "Вера"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Фонд "Вера" запустил платформу "Верный друг" для помощи пациентам хосписов по всей стране, сообщили журналистам в четверг в фонде.
"Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" запустил онлайн-платформу "Верный друг", на которой любой желающий может создать свой сбор в поддержку неизлечимо больных взрослых и детей и предложить своим друзьям и коллегам подключиться к нему. Один из первых сборов запустила учредитель фонда Нюта Федермессер. В свой день рождения она предлагает сторонникам фонда и друзьям собрать средства для того, чтобы поддержать хосписы для взрослых и детей в разных регионах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас в фонд приходит все больше запросов на поддержку из разных городов: из Самары, Ижевска, Пскова, Петербурга, Перми, Твери. Нужны средства на оплату работы служб паллиативной помощи на дому, закупку респираторного оборудования, лечебного питания, обучение специалистов.
"У человека есть право помогать или не помогать, делать это тихо или громко. Но если б я могла на это влиять, я бы сказала: "Друзья, помогайте громко!". Потому что тогда благотворительность и добрые дела становятся нормой, гигиеной. Если я делаю что-то хорошее и у меня есть силы об этом говорить, то это умножает эффект. За мной могут последовать другие люди. Чем больше нас будет, тем больше помощи мы сможем оказать тем, кто неизлечимо болен", - цитируют в сообщении учредителя фонда Нюту Федермессер.
 
Нюта ФедермессерСамараИжевскПсков
 
 
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