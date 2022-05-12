https://ria.ru/20220512/ukraina-1788127554.html

Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным

Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным - РИА Новости, 12.05.2022

Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным

Члены украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) стреляли по коленям каждого российского военнопленного, а... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T14:43

2022-05-12T14:43

2022-05-12T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

россия

вооруженные силы украины

батальон "азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156029/38/1560293812_0:21:3068:1747_1920x0_80_0_0_8f43a6e882049c9e06daef9610cd4ebe.jpg

ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Члены украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) стреляли по коленям каждого российского военнопленного, а те, кто признавался, что являются офицерами - получали пулю в голову, рассказал бывший французский военный Адриен Боке.Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, на днях вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией."Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых... Их привозили по трое-четверо в микроавтобусах. Каждый военный, кто покидал микроавтобус, получал пулю из "Калашникова" в колено. У меня есть видео, подтверждающие это, иначе я бы не позволил себе это утверждать. У меня есть видео, на которых российские военные получают пули в колени", - рассказал Боке в эфире радиостанции Sud Radio.По его словам, ему неясно, почему "азовцы" так делали: они не отвечали на вопросы."Те люди [российские пленные], которые признавались, что они офицеры, получали пулю в голову. Вот что происходит в Буче и по всей Украине. Батальон "Азов" может говорить все, что хочет, но я был там и видел, что происходило", - отметил бывший французский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html

https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, батальон "азов"