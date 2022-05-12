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Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным - РИА Новости, 12.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788127554.html
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным - РИА Новости, 12.05.2022
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным
Члены украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) стреляли по коленям каждого российского военнопленного, а... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T14:43
2022-05-12T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
вооруженные силы украины
батальон "азов"
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Члены украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) стреляли по коленям каждого российского военнопленного, а те, кто признавался, что являются офицерами - получали пулю в голову, рассказал бывший французский военный Адриен Боке.Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, на днях вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией."Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых... Их привозили по трое-четверо в микроавтобусах. Каждый военный, кто покидал микроавтобус, получал пулю из "Калашникова" в колено. У меня есть видео, подтверждающие это, иначе я бы не позволил себе это утверждать. У меня есть видео, на которых российские военные получают пули в колени", - рассказал Боке в эфире радиостанции Sud Radio.По его словам, ему неясно, почему "азовцы" так делали: они не отвечали на вопросы."Те люди [российские пленные], которые признавались, что они офицеры, получали пулю в голову. Вот что происходит в Буче и по всей Украине. Батальон "Азов" может говорить все, что хочет, но я был там и видел, что происходило", - отметил бывший французский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220511/kriminal-1787024966.html
https://ria.ru/20220425/donbass-1784931032.html
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украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, россия, вооруженные силы украины, батальон "азов"
14:43 12.05.2022 (обновлено: 15:10 12.05.2022)
 
Волонтер: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским военным

Французский волонтер Боке: боевики "Азова" стреляли в голову пленным российским офицерам

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоец батальона "Азов"
Боец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Боец батальона "Азов". Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Члены украинского нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) стреляли по коленям каждого российского военнопленного, а те, кто признавался, что являются офицерами - получали пулю в голову, рассказал бывший французский военный Адриен Боке.
Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, на днях вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией.
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"Я видел российских военных, взятых в плен, связанных и сильно избитых... Их привозили по трое-четверо в микроавтобусах. Каждый военный, кто покидал микроавтобус, получал пулю из "Калашникова" в колено. У меня есть видео, подтверждающие это, иначе я бы не позволил себе это утверждать. У меня есть видео, на которых российские военные получают пули в колени", - рассказал Боке в эфире радиостанции Sud Radio.
По его словам, ему неясно, почему "азовцы" так делали: они не отвечали на вопросы.
"Те люди [российские пленные], которые признавались, что они офицеры, получали пулю в голову. Вот что происходит в Буче и по всей Украине. Батальон "Азов" может говорить все, что хочет, но я был там и видел, что происходило", - отметил бывший французский военный.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"
 
 
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