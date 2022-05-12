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СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 12.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788060392.html
СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске
СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 12.05.2022
СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске
Следственный комитет России изучит информацию Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения в Харьковской области, а также в... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T10:39
2022-05-12T10:39
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
славянск
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения в Харьковской области, а также в Славянске и Краматорске, сообщается в Telegram-канале СК."Российские следователи запросят и изучат информацию министерства обороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения", - говорится в релизе.Минобороны РФ накануне сообщило о подрыве украинскими националистами цистерны с удобрениями (предположительно, аммиачной селитрой) в районе села Долгенькое Харьковской области, в результате чего образовалось облако оранжевого дыма. По данным СК, это было сделано для обвинения в диверсии российских военных.Также отмечается, что в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националисты заблокировали более 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как "живым щитом". Подчеркивается, что попытки мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы боевики нацбатальонов пресекают."Все озвученные факты фиксируются следователями Следственного комитета РФ с целью уголовно-правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению этих преступлений", - добавляется в сообщении.
россия
харьковская область
славянск
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россия, харьковская область, славянск, следственный комитет россии (ск рф), в мире, краматорск, вооруженные силы украины, украина
10:39 12.05.2022
 
СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске

СК изучит данные, что ВСУ удерживают более 90 тысяч жителей в Славянске и Краматорске

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения в Харьковской области, а также в Славянске и Краматорске, сообщается в Telegram-канале СК.
"Российские следователи запросят и изучат информацию министерства обороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения", - говорится в релизе.
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Минобороны РФ накануне сообщило о подрыве украинскими националистами цистерны с удобрениями (предположительно, аммиачной селитрой) в районе села Долгенькое Харьковской области, в результате чего образовалось облако оранжевого дыма. По данным СК, это было сделано для обвинения в диверсии российских военных.
Также отмечается, что в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националисты заблокировали более 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как "живым щитом". Подчеркивается, что попытки мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы боевики нацбатальонов пресекают.
"Все озвученные факты фиксируются следователями Следственного комитета РФ с целью уголовно-правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению этих преступлений", - добавляется в сообщении.
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

Эвакуированная жительница Мариуполя получает бесплатное питание в столовой пункта временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

Эвакуированные жители Мариуполя получают гуманитарную помощь в поселке Володарское
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

Эвакуированные жители Мариуполя перед отправкой на территорию РФ
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

Беженцы из Рубежного в столовой пункта временного размещения в лицее №2 города Старобельска
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

Эвакуированный житель Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании музыкальной школы поселка Володарское
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

Беженцы из Рубежного получают еду в лицее №2 города Старобельска
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 11

За время спецоперации на Украине в Россию выехали уже более 800 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Нередко люди покидают родные дома под обстрелами, не взяв с собой почти ничего.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 11

Эвакуированных размещают в спортзалах и школьных классах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Во многих городах организовали сбор помощи для беженцев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Женщина в спортивном зале лицея №2 города Старобельска, где временно разместились беженцы из Рубежного.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 11

Кто-то из беженцев потом отправляется в принимающие переселенцев российские регионы, кто-то — к родственникам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Те, кому ехать некуда, могут обратиться в пункты временного размещения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В 45 российских регионах развернули более 480 временных убежищ.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 11

Здесь люди получают койко-место, питание и, если нужно, лечение.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 11

Работники МЧС готовы в любой момент оказать беженцам психологическую помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Тяжелее всего приходится детям и пожилым людям, им уделяют особое внимание.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьСлавянскСледственный комитет России (СК РФ)В миреКраматорскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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