https://ria.ru/20220512/ukraina-1788060392.html

СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске

СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске - РИА Новости, 12.05.2022

СК изучит данные, что ВСУ удерживают жителей в Славянске и Краматорске

Следственный комитет России изучит информацию Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения в Харьковской области, а также в... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T10:39

2022-05-12T10:39

2022-05-12T10:39

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

славянск

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

краматорск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию Минобороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения в Харьковской области, а также в Славянске и Краматорске, сообщается в Telegram-канале СК."Российские следователи запросят и изучат информацию министерства обороны РФ о преступлениях украинских националистов против мирного населения", - говорится в релизе.Минобороны РФ накануне сообщило о подрыве украинскими националистами цистерны с удобрениями (предположительно, аммиачной селитрой) в районе села Долгенькое Харьковской области, в результате чего образовалось облако оранжевого дыма. По данным СК, это было сделано для обвинения в диверсии российских военных.Также отмечается, что в жилых кварталах и на территориях более десяти крупных предприятий промышленности Краматорска и Славянска националисты заблокировали более 90 тысяч мирных граждан, прикрываясь ими как "живым щитом". Подчеркивается, что попытки мирных граждан эвакуироваться в безопасные районы боевики нацбатальонов пресекают."Все озвученные факты фиксируются следователями Следственного комитета РФ с целью уголовно-правовой оценки и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению этих преступлений", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, харьковская область, славянск, следственный комитет россии (ск рф), в мире, краматорск, вооруженные силы украины, украина