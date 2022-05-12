https://ria.ru/20220512/stokmann-1788044447.html

Сбербанк отказался от покупки российской компании "Стокманн", пишут СМИ

Сбербанк отказался от покупки российской компании "Стокманн", пишут СМИ - РИА Новости, 12.05.2022

Сбербанк отказался от покупки российской компании "Стокманн", пишут СМИ

Сбербанк отказался от приобретения российской компании "Стокманн", сделка оценивалась в 1-1,5 миллиарда рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T09:08

2022-05-12T09:08

2022-05-12T09:08

экономика

сбербанк россии

сбер

санкции

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сбербанк отказался от приобретения российской компании "Стокманн", сделка оценивалась в 1-1,5 миллиарда рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Соглашение по совместному развитию fashion-сегмента, в рамках которого 100% доли в компании "Стокманн" должны были перейти структурам банка в первой половине этого года, "Сбер" и владелец российского "Стокманна" Яков Панченко подписали в январе. Сумму сделки стороны не разглашали, однако Forbes со ссылкой на экспертов оценивал весь операционный бизнес сети в 1-1,5 миллиарда рублей, напоминает газета.Уточняется, что банк собирался интегрировать актив в маркетплейс "СберМегаМаркет", где fashion-сегмент представлен слабо. Издание сообщает, что гендиректор "Стокманна" Геннадий Левкин и представитель банка подтвердили информацию, заявив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон.Причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении банка, сообщают источники издания. Кроме того, наличие в акционерах подсанкционного банка ограничивает работу с западными брендами, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников, слова которого приводит газета.Отмечается, что, несмотря на срыв сделки, товары "Стокманна" будут представлены на "СберМегаМаркете". Геннадий Левкин уточнил, что ритейлер работает на всех ведущих маркетплейсах в качестве мерчанта, в том числе и на этой площадке.Изначально Сбербанк планировал заключать партнерства и сделки с компаниями в тех категориях, где у банка было меньше всего компетенций. "Сейчас все планы, связанные с ростом, приостановлены и подлежат пересмотру", - отмечает источник издания. Теперь "Сбер" планирует развивать направление моды самостоятельно, добавляет газета.

https://ria.ru/20220429/stokmann-1786089881.html

https://ria.ru/20220428/moda-1785776346.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, сбер, санкции