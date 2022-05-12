https://ria.ru/20220512/speysi-1788181548.html

Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений

Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений - РИА Новости, 12.05.2022

Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений

Кевин Спейси впервые сыграет главную роль в кино после обвинений в домогательствах, сообщает Deadline. Картина называется "1242 – Выход на Запад" – это... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T17:53

2022-05-12T17:53

2022-05-12T17:53

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кевин Спейси впервые сыграет главную роль в кино после обвинений в домогательствах, сообщает Deadline. Картина называется "1242 – Выход на Запад" – это историческая драма венгерского режиссера Питера Сооса.В основе сюжета – история о внуке Чингисхана хане Батые, опытном военачальнике, который выигрывал сражения от Китая до Персии. Производством фильма занимаются Великобритания, Венгрия и Монголия.Детали о роли Спейси пока неизвестны, однако сообщается, что его коллегами по съемочной площадке станут Эрик Робертс и Кристофер Ламберт.Карьера Спейси была прервана в 2017 году из-за сексуальных домогательств. Актера обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты.На фоне громкого скандала Кевин был отстранен от съемок сериала "Карточный домик", где сыграл роль Фрэнка Андервуда. Фильм "Все деньги мира" со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицал.

https://ria.ru/20220511/kirkorov-1787852872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, кевин спейси, новости культуры