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Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала

Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала - РИА Новости, 02.06.2021

Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала

Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T03:17

2021-06-02T03:17

2021-06-02T03:17

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РИМ, 2 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщила римская газета la Repubblica.Издание опубликовало также несколько фотографий, на которых Спейси запечатлен в одном из исторических кафе Турина. По информации газеты, в этот вечер обладатель двух премий "Оскар" отведал тартар из тунца и спагетти с морепродуктами. После ужина актер сделал несколько фотографий со своими итальянскими поклонниками.Ранее сообщалось, что Неро пригласил звезду Голливуда принять участи в своей новой картине, дав ему роль полицейского. В фильме также снимаются известные итальянские актеры Стефания Рокко и Массимо Раньери. Кроме того, небольшую роль в нем должна сыграть британская актриса Ванесса Редгрейв. Сам Неро, которому в этом году исполнится 80 лет, исполнит в своей киноленте роль слепого, которого несправедливо подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. На фоне громкого скандала актер был отстранен от съемок сериала "Карточный домик", где сыграл роль Фрэнка Андервуда. Фильм "Все деньги мира" со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

https://ria.ru/20210514/speysi-1732260991.html

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кино и сериалы, новости культуры, кевин спейси, голливуд, италия