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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/spacey-1735148622.html
Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала
Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала - РИА Новости, 02.06.2021
Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала
Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T03:17
2021-06-02T03:17
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новости культуры
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голливуд
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РИМ, 2 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщила римская газета la Repubblica.Издание опубликовало также несколько фотографий, на которых Спейси запечатлен в одном из исторических кафе Турина. По информации газеты, в этот вечер обладатель двух премий "Оскар" отведал тартар из тунца и спагетти с морепродуктами. После ужина актер сделал несколько фотографий со своими итальянскими поклонниками.Ранее сообщалось, что Неро пригласил звезду Голливуда принять участи в своей новой картине, дав ему роль полицейского. В фильме также снимаются известные итальянские актеры Стефания Рокко и Массимо Раньери. Кроме того, небольшую роль в нем должна сыграть британская актриса Ванесса Редгрейв. Сам Неро, которому в этом году исполнится 80 лет, исполнит в своей киноленте роль слепого, которого несправедливо подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. На фоне громкого скандала актер был отстранен от съемок сериала "Карточный домик", где сыграл роль Фрэнка Андервуда. Фильм "Все деньги мира" со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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кино и сериалы, новости культуры, кевин спейси, голливуд, италия

Кевин Спейси начал сниматься в первом фильме после скандала

03:17 02.06.2021
 
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Читать ria.ru в
РИМ, 2 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Американский актер Кевин Спейси, чья карьера была прервана в 2017 году после обвинений в сексуальных домогательствах, приступил в Турине к съемкам в фильме итальянского режиссера Франко Неро L'uomo che disegnò Dio ("Человек, который нарисовал Бога"), сообщила римская газета la Repubblica.
Издание опубликовало также несколько фотографий, на которых Спейси запечатлен в одном из исторических кафе Турина. По информации газеты, в этот вечер обладатель двух премий "Оскар" отведал тартар из тунца и спагетти с морепродуктами. После ужина актер сделал несколько фотографий со своими итальянскими поклонниками.
Ранее сообщалось, что Неро пригласил звезду Голливуда принять участи в своей новой картине, дав ему роль полицейского.
"Я счастлив, что Кевин согласился сниматься у меня. Я считаю его выдающимся актером и жду не дождусь, когда мы начнем работать", - заявил режиссер.
В фильме также снимаются известные итальянские актеры Стефания Рокко и Массимо Раньери. Кроме того, небольшую роль в нем должна сыграть британская актриса Ванесса Редгрейв. Сам Неро, которому в этом году исполнится 80 лет, исполнит в своей киноленте роль слепого, которого несправедливо подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.
За последние четыре года Спейси обвинили в харассменте 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела по этому поводу были закрыты. На фоне громкого скандала актер был отстранен от съемок сериала "Карточный домик", где сыграл роль Фрэнка Андервуда. Фильм "Все деньги мира" со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 10:47Культура
Обвинивший Кевина Спейси аноним отказался раскрыть свое имя
 
КультураКино и сериалыНовости культурыКевин СпейсиГолливудИталия
 
 
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