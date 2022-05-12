https://ria.ru/20220512/spetsoperatsiya-1788229817.html

День 78-й: освобождение новых территорий и обстрел белгородского села

День 78-й: освобождение новых территорий и обстрел белгородского села - РИА Новости, 12.05.2022

День 78-й: освобождение новых территорий и обстрел белгородского села

К вечеру четверга Минобороны РФ рассказало об уничтожении более 170 украинских националистов, Херсонская область заявила о своем намерении обратиться к... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T23:43

2022-05-12T23:43

2022-05-12T23:43

специальная военная операция на украине

украина

ситуация в днр и лнр

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белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. К вечеру четверга Минобороны РФ рассказало об уничтожении более 170 украинских националистов, Херсонская область заявила о своем намерении обратиться к президенту РФ с просьбой о включении в состав России, а украинские войска обстреляли село в Белгородской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииПодразделения российской артиллерии в четверг поразили 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, заявило Минобороны РФ.Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов в районе Соледар Донецкой народной республики, а также в районе Харькова радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники, уточнили в Минобороны РФ.Помимо этого, российская военная авиация в четверг поразила хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки на территории ЛНР. Кроме того, Минобороны РФ заявило, что над островом Змеиный в воздухе был сбит один беспилотник и перехвачены три украинские ракеты "Точка-У". Также российские военные изъяли с военной базы в Херсонской области документы, подтверждающие, что западные специалисты наряду с кадровыми военными готовили по стандартам НАТО украинских боевиков.В четверг вечером глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Южное в ЛНР.Обстрел Белгородского селаСК России в четверг возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство после обстрелов украинскими военными белгородского села Солохи. По данным следствия, обстрел велся солдатами украинской армии и других украинских воинских формирований из "Градов", получили ранения восемь мирных жителей, один из которых скончался по дороге в больницу.Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свете обстрелов нужны дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов.Судьба Херсонской областиХерсонская область заявила о своем намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России после завершения всех интеграционных процессов, об этом в четверг сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что жители Херсонской области только сами могут определить, каким будет их будущее, РФ с этим решением согласится.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

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