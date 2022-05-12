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Постпредство в Женеве раскритиковало специальную сессию СПЧ ООН по Украине - РИА Новости, 12.05.2022
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Постпредство в Женеве раскритиковало специальную сессию СПЧ ООН по Украине
Постпредство в Женеве раскритиковало специальную сессию СПЧ ООН по Украине - РИА Новости, 12.05.2022
Постпредство в Женеве раскритиковало специальную сессию СПЧ ООН по Украине
Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назвало "междусобойчиком" специальную сессию Совета ООН по... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T21:22
2022-05-12T21:22
в мире
россия
оон
украина
женева (город)
совет по правам человека оон (спч оон)
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ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назвало "междусобойчиком" специальную сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) по ситуации на Украине и раскритиковало принятую по ее итогам резолюцию.СПЧ ООН в четверг провел специальную сессию, созванную на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств. Россия отказалась от участия в спецсессии. В ходе сессии была принята резолюция, за которую проголосовали 33 страны, в их числе – США, Великобритания, Япония и Ливия. Против проголосовали Китай и Эритрея, воздержались 12 стран, в частности, Армения, Куба, Казахстан, Индия и Узбекистан. Документ содержит призыв к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, созданной ранее СПЧ ООН, расследовать нарушения прав человека в районах Киева, Чернигова, Харьковской и Сумской областях в конце февраля-начале марта этого года "с целью привлечения виновных к ответственности".Постоянное представительство РФ в Женеве назвало спецсессию очередным "междусобойчиком", "в ходе которого ограниченный круг известных всем своей русофобской позицией стран "обменялся" одними и теми же тезисами". Там также заявили, что принятая резолюция не предполагает какого-либо прогресса на правозащитном треке, не несет добавленной стоимости в поиске возможностей по оказанию помощи украинскому обществу в сфере прав человека и не способствует диалогу по ситуации на Украине.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не будут участвовать в спецсессии СПЧ ООН, поскольку аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Она заявляла, что российская делегация "не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, оон, украина, женева (город), совет по правам человека оон (спч оон)
21:22 12.05.2022
 
Постпредство в Женеве раскритиковало специальную сессию СПЧ ООН по Украине

Постпредство России в Женеве назвало "междусобойчиком" спецсессию СПЧ ООН по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве назвало "междусобойчиком" специальную сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) по ситуации на Украине и раскритиковало принятую по ее итогам резолюцию.
СПЧ ООН в четверг провел специальную сессию, созванную на основании официального запроса, поданного Украиной 9 мая, который поддержали 47 государств. Россия отказалась от участия в спецсессии. В ходе сессии была принята резолюция, за которую проголосовали 33 страны, в их числе – США, Великобритания, Япония и Ливия. Против проголосовали Китай и Эритрея, воздержались 12 стран, в частности, Армения, Куба, Казахстан, Индия и Узбекистан. Документ содержит призыв к независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине, созданной ранее СПЧ ООН, расследовать нарушения прав человека в районах Киева, Чернигова, Харьковской и Сумской областях в конце февраля-начале марта этого года "с целью привлечения виновных к ответственности".
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Постоянное представительство РФ в Женеве назвало спецсессию очередным "междусобойчиком", "в ходе которого ограниченный круг известных всем своей русофобской позицией стран "обменялся" одними и теми же тезисами". Там также заявили, что принятая резолюция не предполагает какого-либо прогресса на правозащитном треке, не несет добавленной стоимости в поиске возможностей по оказанию помощи украинскому обществу в сфере прав человека и не способствует диалогу по ситуации на Украине.
"Единственная задача этого документа – еще глубже втянуть в развязанную коллективным Западом информационную войну против России Совет ООН по правам человека и очередной мониторинговый механизм – комиссию по расследованию, созданную по западным лекалам именно в целях оказания на нашу страну давления", - говорится в заявлении российского постпредства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители России не будут участвовать в спецсессии СПЧ ООН, поскольку аргументы и разъяснения российской стороны относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации "на земле" полностью игнорируются. Она заявляла, что российская делегация "не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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