https://ria.ru/20220512/sochi-1788052108.html
Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники
Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники - РИА Новости, 12.05.2022
Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники
Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в майские выходные составил 328 тысяч человек, это на 10 процентов меньше, чем 2021 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022
2022-05-12T13:56
2022-05-12T13:56
2022-05-12T13:56
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
санкт-петербург
куда поехать в выходные
москва
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef8ada301eccd38cb8b3444bdefd017d.jpg
СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в майские выходные составил 328 тысяч человек, это на 10 процентов меньше, чем 2021 году, сообщает пресс-служба кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тысяч человек, что, учитывая сопутствующие сложности, всего лишь на 10 процентов меньше результатов прошлого 2021 года", – отмечается в сообщении.Общая загрузка на рейсах составила 83 процента. Внутренними перелетами воспользовались 293 тысячи человек, международными – 34,92 тысячи.Самыми популярными в этот период для перелетов в и из Сочи стали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Ереван, Стамбул, Бодрум, Ташкент.
https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html
сочи
санкт-петербург
москва
казань
новосибирск
красноярск
ереван
стамбул
бодрум
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79b76b31d2d19db4f259425a983ad569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, куда поехать в выходные, москва, казань, новосибирск, красноярск, ереван, стамбул, бодрум, ташкент, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники
В Сочи на майские праздники прилетели 328 тысячи отдыхающих – это меньше, чем в 2021 году
СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в майские выходные составил 328 тысяч человек, это на 10 процентов меньше, чем 2021 году, сообщает пресс-служба кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тысяч человек, что, учитывая сопутствующие сложности, всего лишь на 10 процентов меньше результатов прошлого 2021 года", – отмечается в сообщении.
Общая загрузка на рейсах составила 83 процента. Внутренними перелетами воспользовались 293 тысячи человек, международными – 34,92 тысячи.
Самыми популярными в этот период для перелетов в и из Сочи стали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Ереван, Стамбул, Бодрум, Ташкент.