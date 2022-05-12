https://ria.ru/20220512/sochi-1788052108.html

Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники

Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники - РИА Новости, 12.05.2022

Туристы стали реже прилетать в Сочи на майские праздники

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в майские выходные составил 328 тысяч человек, это на 10 процентов меньше, чем 2021 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2022

2022-05-12T13:56

2022-05-12T13:56

2022-05-12T13:56

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СОЧИ, 12 мая – РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи в майские выходные составил 328 тысяч человек, это на 10 процентов меньше, чем 2021 году, сообщает пресс-служба кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тысяч человек, что, учитывая сопутствующие сложности, всего лишь на 10 процентов меньше результатов прошлого 2021 года", – отмечается в сообщении.Общая загрузка на рейсах составила 83 процента. Внутренними перелетами воспользовались 293 тысячи человек, международными – 34,92 тысячи.Самыми популярными в этот период для перелетов в и из Сочи стали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Ереван, Стамбул, Бодрум, Ташкент.

https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html

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стамбул

бодрум

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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